¿Cuál es el Poder ejecutivo en México y cómo funciona?

México se rige por tres poderes que funcionan como estabilizadores de las legislaciones políticas, económicas y sociales que se toman continuamente a nivel nacional, estos se ubican en tres sedes principales conocidas como la Cámara de Diputados, el Congreso de la Unión, y en la figura del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien es la cabeza del Poder Ejecutivo Federal.

Históricamente, el Poder Ejecutivo fue uno de las primeras formas de gobierno que se implementaron a través de monárquicos que se identificaban como sultán o rey; sin embargo, la forma en que se elige actualmente cambió en relación a la época antigua, pues en aquel momento se elegia por mandato divino.

¿Cómo funciona el Poder Ejecutivo en México?

El papel del Ejecutivo Federal en México es vital y desde luego, uno de los que adoptan un cargo principal en la política, pues en la mayoría de las ocasiones se le puede considerar como el responsable de los fracasos de la nación o bien, quien ayudó a mejorar la situación por la que atravesaba (en caso de ser crítica).

La manera en que funciona el Poder Ejecutivo en México es a través de la democracia, pues cada seis años se abre el proceso electoral para llevar a cabo votaciones libres, secretas y directas con el objetivo de elegir a un nuevo titular en dicho puesto; no existe la oportunidad de reelección.

¿Cuáles son las funciones del Poder Ejecutivo en el país?

Las funciones que tiene el Poder Ejecutivo en México son primordiales para mantener el orden y las bases políticas del país, pues diariamente se ocupa la toma de decisiones que abarcan la economía o las políticas exteriores e interiores.

Entre las principales funciones que tiene el titular del Poder Ejecutivo en México están:



Diseñar, planificar y ejecutar el proyecto de un país.

Dirigir, coordinar y planificar las acciones de gobierno.

Comandar la política exterior del Estado.

Conducir la administración pública y promover leyes o decretos frente al Congreso.

Tomar las decisiones que mueven el eje del país a nivel económico, político, cultura y social.

En este caso, es importante resaltar que el titulo del Ejecutivo Federal se puede ocupar en lugares menores, como es el caso de los gobernadores, quienes lo ocupan a nivel estatal y los presidentes municipales a nivel municipal.

Estas son las funciones del Poder ejecutivo en México|Instituto Nacional Electoral

¿Qué funciones tienen los poderes Legislativo y Judicial?

En México se constituyen tres poderes esenciales para impartir el orden alrededor de la república mexicana; como se ha dicho, el ejecutivo, se encuentra encabezado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien se encarga de aplicar lo que marcan las leyes con la finalidad de gobernar de manera adecuada, pero ¿qué sucede con los poderes Legislativo y Judicial? Sus funciones ayudan a equilibrar la balanza y a conformar la estructura de todo un país. Estas son las responsabilidades que tienen:

