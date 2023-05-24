Declaran constitucional la edad mínima para ser diputado en México a 18 años

Este miércoles 24 de mayo, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión emitió la declaratoria de constitucionalidad de la Ley que reduce la edad a 18 años para ser diputado federal y a 25 para ser secretario de Estado.

Fue el pasado 11 de abril cuando la Cámara de Diputados aprobó de manera unánime que la edad mínima para ocupar el cargo de diputado federal a 18 años, mientras que el de senador se mantuvo en 25.

EN VIVO / Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente del 24 de mayo del 2023 https://t.co/zLPTfjGctL — Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) May 24, 2023

¿Cómo se eligen a los diputados locales?

Los diputados son elegidos mediante una mayoría relativa, es decir, mediante una votación que tiene por principio elegir a los 300 que tengan el mayor número de votos emitidos. La edad mínima, reflejada en el artículo 55 que habla sobre la reducción de edad para ser diputado, es ahora de 18 años, cabe recordar que antes era de 21; la edad estipulada anteriormente para ser secretario de Estado era de 35 años.

¿Cuáles son los requisitos para ser diputado en México?

De acuerdo con la Constitución Política, los requisitos para ser diputado en México son:



Ser ciudadano mexicano por nacimiento.

Tener 18 años cumplidos el día de la elección.

Ser originario de la entidad federativa en donde se haga la elección.

No estar en servicio activo en el Ejército Federal.

No ser titular de alguno de los organismos a los que esta constitución otorga autonomía.

No ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni

Magistrado, ni Secretario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ni Consejero Presidente o consejero electoral en los consejos General, locales o distritales del Instituto Nacional Electoral, ni Secretario Ejecutivo, Director Ejecutivo o personal profesional directivo, salvo que se separe del cargo de manera definitiva tres años antes del día de la elección.

Magistrado, ni Secretario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ni Consejero Presidente o consejero electoral en los consejos General, locales o distritales del Instituto Nacional Electoral, ni Secretario Ejecutivo, Director Ejecutivo o personal profesional directivo, salvo que se separe del cargo de manera definitiva tres años antes del día de la elección. No ser ministro de algún culto religioso.

No haber sido condenado por algún delito.

La Cámara de diputados se integra por 500 diputados, de los cuales 300 son electos por mayoría relativa y 200 electos por el sistema de representación proporcional.