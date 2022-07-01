¿Qué es “loli” y por qué Facebook restringió su búsqueda?

Con la intención de ofrecer mayor seguridad a los usuarios de Facebook y evitar comentarios racistas y combatir la pornografía infantil, la empresa decidió bloquear varias palabras o imágenes consideradas poco apropiadas. Entre estos términos se encuentra la palabra “loli", y aquí te decimos qué es y por qué está bloqueada.

Facebook Bloqueó búsquedas de “loli”

Cuando algún usuario de Facebook pone en el buscador de la red sociales la palabra “loli” aparece un mensaje de advertencia, ya que la página relaciona la palabra con el abuso sexual infantil.

Al escribir la palabra “loli” en el buscador de Facebook, te alertará que tu búsqueda puede estar asociada con abuso sexual infantil o con el consumo de imágenes o videos de caracter sexual relacionados con niños.

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Asimismo, advierte que dicha práctica puede ser sancionada con penas de prisión y “otras consecuencias personales graves”. En el mismo mensaje de Facebook, explica que la explotación sexual infantil “provoca daños a los niños y la búsqueda de consumo de material abusivo contribuye a dichos daños”.

Facebook también recomienda que las personas que hagan la búsqueda de “loli” busquen ayuda en caso de tener “pensamientos sexuales relacionados con niños”.

Finalmente, la red social pide que si llegan a detectar actividades de abuso sexual infantil, se contacten con Facebook o directamente a las autoridades policiales.

¿Qué es “loli”, la palabra prohibida en Facebook?

El término “loli” está relacionado con el anime y el manga, basado en la novela de Vladimir Nabokov, Lolita, que hace referencia a personajes de niñas que aparecen en contextos sexuales.

De acuerdo con la página Skdesu, la palabra “loli” se refiere especialmente a las niñas entre 9 y 14 años “a menudo sexys”, también se refiere a las mujeres mayores de edad con aspectos infantiles y que actúan como niñas. En el mundo del anime, se le conoce como “loli” a las mujeres que se visten como niñas.

Sin embargo, el término comenzó a ser utilizado para hacer búsquedas de pornografía infantil y se relación el termino con el abuso sexual infantil, motivo por el cual Facebook decidió sancionar dicha palabra.

