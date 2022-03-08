¿Qué significa la letra Z que utiliza el Ejército de Rusia?

Desde el pasado 24 de septiembre, previo a la invasión de Rusia contra Ucrania, en redes sociales comenzaron a circular fotos y videos de convoyes militares rusos marcados con la letra Z que se movían en la frontera de Crimea, sin que la gente supiera qué significa dicha marca.

También se pudieron apreciar los vehículos militares rusos con la letra Z cerca de Krasniperekopsk. Tras el inicio de la operación militar de Rusia, la marca se siguió viendo en cohetes y en algunas zonas de Ucrania ya invadidas.

¿Qué significa la letra Z en vehículos militares de Rusia?

El ex director de Defensa del Royal United Service Institute explicó para un medio británico que el símbolo podría servir para comunicarse entre soldados rusos hacia dónde se dirigen las unidades militares.

Posteriormente, el Ministerio de Defensa de Rusia compartió a través de su cuenta de Instagram lo qué significa el símbolo de la letra Z marcado en sus vehículos militares, en algunas zonas invadidas de Ucrania e incluso se utiliza en Rusia como apoyo al Ejército.

El Ministerio de Defensa ruso explicó que la Z es una abreviatura de la frase rusa “Za podebu” que en español significa “por la victoria”. También la marca representa las palabras “desmilitarización” y “desnazificación”, que fueron las excusas que utilizó Putin para invadir Ucrania.

Sin embargo, la letra Z no es la única marca que se ha visto en las fuerzas rusas, también la letra “V” tiene un significado para el Ejército de Moscú, pues aunque en menor medida, también se han visto dichas insignias. La letra “V” simboliza las frases “Fuerza En la verdad” y “la tarea se completará”.

Gimnasta ruso será sancionado por usar la letra Z en uniforme

La Federación Internacional de Gimnasia (FIG) informó que abrirá procedimientos disciplinarios contra el gimnasta artístico ruso Ivan Kuliak por su "comportamiento impactante" al mostrar un símbolo Z de apoyo a la invasión rusa contra Ucrania durante un evento.

El joven de 20 años terminó tercero en la final de barras paralelas en la Copa Mundial de Aparatos en Doha durante el fin de semana y mostró la letra Z en la parte delantera de su uniforme mientras estaba de pie en el podio junto a su rival ucraniana Illia Kovtun, quien ganó el oro.

Kuliak dijo que no se arrepentía de usar la letra Z y afirmó durante una entrevista con un medio ruso que si tuviera la opción, lo volvería a hacer.

