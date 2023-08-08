Roja, amarilla y hasta negra: esto significan los colores de las fichas de Interpol

La cooperación internacional ha sido clave para dar con algunos de los criminales más buscados del mundo, y para ello ha sido clave la intervención de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), quienes mediante una serie de libertades más allá de las fronteras, ha podido laborar para combatir el crimen.

Una de sus acciones más llamativas es cuando emiten fichas de búsqueda, también conocidas como alertas o simples solicitudes de cooperación internacional, las cuales están clasificadas por colores según las necesidades de cada caso.

Si alguna vez has escuchado "Interpol emite ficha amarilla" y no sabes a qué se refiere, a continuación te dejamos toda la información al respecto, así como la de todos los colores de las alertas:

¿Cuántos colores tienen las fichas de búsqueda de la Interpol?

Ficha amarilla Ficha roja Ficha azul Ficha negra Ficha verde Ficha naranja Ficha morada.

Localizan al menor de 4 años Javier Naim, #desaparecido en mayo y por quien #Interpol activó #alerta amarilla.



La @FiscaliaCDMX detuvo además a su abuela paterna, presuntamente implicada en la #desapariciónforzada de la mamá del pequeño, quien fue hallada sin vida en mayo pic.twitter.com/lZrpXiPgPe — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 2, 2022

¿Qué significa la ficha roja de Interpol?

Catalogada en el primer rango, la ficha roja de Interpol está diseñada para localizar y detener a personas con miras a su enjuiciamiento o para cumplir su respectiva condena, por lo que en su mayoría están vinculadas con criminales fugitivos.

Cabe mencionar que "la mayoría de las notificaciones son únicamente para uso policial y no se hacen públicas", según se lee en el propio portal de la Interpol; sin embargo, en varias ocasiones se puede publicar un extracto de la notificación en el sitio web para alertar al público o solicitar la ayuda de los ciudadanos.

¿Qué es la ficha amarilla de la Interpol y qué significa?

Bajo la misma línea de búsqueda y hablando de las que suelen hacerse públicas, destaca la ficha amarilla de la Interpol, la cual está diseñada para localizar a personas desaparecidas, frecuentemente menores, o ayudar a identificar a personas incapaces de identificarse a sí mismas.

Por este motivo es una de las que mayor difusión tienen, junto a varias imágenes de la víctima, ya que la intención es llegar a la mayor cantidad de personas en el mundo.

¿Qué quiere decir la ficha negra de Interpol?

Respecto a la ficha negra de la Interpol, está tiene su estrecha relación con las personas difuntas, pues está diseñada para "conseguir información sobre cadáveres por identificar", se lee en el portal de la Policía de Investigación Criminal.

La Interpol tiene ocho tipos de fichas de búsqueda internacional, las cuales están catalogadas en distintos colores

¿Qué significan todas las fichas de búsqueda de la Interpol?

Ficha azul de la Interpol : Conseguir más información sobre la identidad de una persona, su paradero o sus actividades delictivas en relación con una investigación penal.

: Conseguir más información sobre la identidad de una persona, su paradero o sus actividades delictivas en relación con una investigación penal. Ficha verde de la Interpol : Para alertar sobre las actividades delictivas de una persona, si se considera que esta comporta un peligro para la seguridad pública.

: Para alertar sobre las actividades delictivas de una persona, si se considera que esta comporta un peligro para la seguridad pública. Ficha naranja de la Interpol : Para alertar acerca de un acontecimiento, una persona, un objeto o un procedimiento que supongan un peligro grave e inminente para la seguridad pública.

: Para alertar acerca de un acontecimiento, una persona, un objeto o un procedimiento que supongan un peligro grave e inminente para la seguridad pública. Ficha morada de la Interpol: Para buscar o facilitar información sobre modus operandi, objetos, dispositivos y métodos de ocultación utilizados por los delincuentes.

A estas fichas con colores tradicionales se añade la notificación especial de la Interpol junto al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU), la cual es azul celeste y está acompañada con el logo de la ONU. Esta ficha está elaborada para dar a conocer entidades y personas que son objeto de sanciones impuestas por los Comités de Sanciones de la organización.

