Los mejores pasaportes del mundo para viajar en 2023

El impulso del turismo alrededor del mundo es pieza fundamental para la reactivación económica en distintos sectores, tanto nacionales como internacionales; sin embargo, la posibilidad para viajar a distintos países está determinada por permisos establecidos por los respectivos gobiernos, mismos que cobran vida en forma de visas y que impide a todos los pasaportes poder trasladarse sin restricciones.

Para este 2023 se reveló una lista con los mejores pasaportes para viajar en el año; es decir, los países que tienen menor cantidad de restricicones alrededor del mundo y que los convierten en los "pasaportes más fuertes", pues poder vistar otro país se convierte en un escenario mucho más sencillo en comparación con otras naciones.

Las regiones que encabezan esta lista son tres países asiáticos, quienes presumen estar en la cima con más de 190 naciones afiliadas a la ONU sin restricciones de viaje, como una visa o permiso para poder acceder. Esto fue revelado por asesoría británica de residencia y ciudadanía global Henley & Partners.

Estados Unidos está en el séptimo lugar de los pasaportes más “poderosos” para viajar|unsplash

¿Cuáles son los países con menos restricciones para poder viajar alrededor del mundo?

Japón (193 destinos sin restricciones) Singapur y Corea del Sur (192 países sin restricciones Alemania y España (190 naciones) Finlandia, Italia y Luxemburgo (189) Austria, Dinamarca, Países Bajos y Suecia (188)



Estos 12 países se colocan en la cima como los de mayor libertad de viaje, ya que no requieren una visa o un trámite previo para poder acceder a una cierta cantidad de naciones, razón por la que sus pasaportes son considerados como los más "poderosos" frente al mundo y los de mayor capacidad de viaje.

La lista de los 10 primeros lugares la complementan Francia, Irlanda, Portugal y Reino Unido, con 187 destinos; seguidos por Bélgica, Estados Unidos, Nueva Zelandia, Noruega, República Checa y Suiza, con 186 países sin restricciones; Australia, Canadá, Grecia y Malta, con 185 destinos; Hungría y Polonia, con 184, y finalmente Lituania y Eslovaquia, con 183 naciones con libre acceso.

¿Cuáles son los países con más restricciones de viaje en su pasaporte?

Para 2023, Henley & Partners ha colocado también a los pasaportes con menor capacidad de viaje, sitios ligados principalmente con conflictos bélicos y lejos de Europa o Norteamérica:

105. Yemen (34 países)

106. Pakistán (32 países)

107. Siria (30 países)

108. Irak (29 países)

109. Afganistán (27 países)