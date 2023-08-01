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¿Qué significan los símbolos comunistas que Ucrania eliminó de su monumento?

Ucrania eliminó la hoz y el martillo, símbolos comunistas, de un importante monumento en Kiev; conoce cuáles son y qué significado tienen para Rusia.

¿Qué es el comunismo? Estos son los principios que defiende
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Escrito por: Jesica Constantino Aguilar

Ucrania desafió a Rusia en medio de la guerra y eliminó de su monumento más importante la hoz y el martillo, símbolos del comunismo ruso, que están en el país desde 1981, cuando aún pertenecían a la Unión Soviética.

¿Qué significan la hoz y el martillo comunistas?

La hoz y el martillo son los principales símbolos del comunismo, representan la unión obrero-campesina. El martillo se asocia al trabajo industrial y la hoz al rural. El que estén uno sobre el otro simboliza la unidad entre trabajadores.

La hoz y el cuchillo, al igual que la estrella roja, pertenecían a la bandera de la Unión Soviética y se convirtieron en el emblema de la Revolución Rusa.

¿Cómo se convirtió la hoz y el martillo en símbolo del comunismo?

Vladimir Lenin fue quien instaló la bandera roja con la estrella, la hoz y el martillo como símbolos de la revolución bolchevique en 1923. También formó parte de los símbolos del Ejército Rojo en 1918.

¿Qué significan los símbolos comunistas?
|Reuters

En 1924 apareció en la Constitución Soviética y se volvió la banderas de las repúblicas soviéticas, ya que antes de esto, las banderas era totalmente rojas con el nombre de cada república en letras doradas.

La hoz y el martillo no solo aparecía en las banderas sino también en los uniformes del ejército, medallas y otros lugares que requirieran el símbolo comunistas.

¿Qué es el comunismo?

Es un sistema político, económico y social que propone una sociedad sin clases sociales, ni propiedad privada de medios de producción, donde la economía es administrada por el estado.

Actualmente solo quedan cinco países comunistas en el mundo: República Popular China, Cuba, Corea del Norte, Vietnam y Laos.