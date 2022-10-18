¿Qué son los drones kamikazes utilizados entre Rusia y Ucrania?

En medio del conflicto entre Rusia y Ucrania, comenzaron a tomar notoriedad los drones Kamikazes, utilizados principalmente por las tropas de Moscú para bombardear ciudades ucranianas.

El presidente de Ucrania, Volodimyr Zelensky indicó que Rusia cometió nuevos ataques con drones kamikazes el lunes pasado, lo que ocasionó la muerte de varias personas en un edificio de departamentos en la capital Kiev.

Rusia llevó a cabo al menos cinco ataques contra objetivos en la región utilizando drones no tripulados Shahid-136 en los últimos días, dijo el lunes Serhiy Bratchuk, portavoz de la administración regional de Odesa, en una rueda de prensa.

Los drones kamikazes, también llamados Shahid-136, son fabricados en Irán y operan desde 2021. Estos son solo una clase de miles de drones que se utilizan en los conflictos armados y no solo entre Ucrania y Rusia.

¿Qué son los drones kamikazes?

Kamikaze viene del japonés y quiere decir suicida. Estos misiles fueron diseñados para neutralizar objetivos terrestres desde la distancia, gracias a su tamaño también pueden evadir las defensas aéreas.

|Reuters

Estas armas pueden volar sobre su objetivo y explotan cuando está cerca de su blanco, causando grandes destrozos.

Los drones kamikazes miden tres metros y medio de largo, pesan 200 kilos pero pueden cargar hasta 50. Cuentan con un pequeño motor de hélices, sensor óptico y un arco explosivo.

El alcance de su destrucción es de hasta dos mil 500 kilómetros, algo así como la distancia entre la Ciudad de México y Tijuana.

¿Cómo funcionan los drones kamikazes?

Los drones kamikazes se lanzan a través de un sistema de cohetes, pueden adaptarse a vehículos militares o civiles. Se pueden lanzar hasta cinco de estos aparatos a la vez. Una vez que encuentran su blanco, explotan, causando un gran daño a su adversario.

Los drones kamikazes tienen un valor equivalente a casi medio millón de pesos mexicanos cada uno.

Mientras tanto, Ucrania se defiende utilizando los bayraktar, armas similares pero de fabricación Turca. Este es del tamaño de un avión pequeño, cuenta con cámaras y bombas guiadas.

