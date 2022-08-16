“Si mes ves, llora”, ¿Qué son las piedras del hambre de Alemania?

Tras la intensa sequía que se vive en Europa, los ríos de varios países comenzaron a bajar sus niveles de agua, como ocurrió en los ríos Elba y Rin, de Alemania que dejaron al descubierto las llamadas piedras del hambre, y aquí te decimos qué son.

En Alemania, las conocen como “Hungersteine”, que significa piedras del hambre, y de acuerdo con sus tradiciones, cuando aparecen es para anunciar tiempos difíciles, de penurias, hambruna y calamidades, y hacía mucho tiempo que no se veían en Europa.

Las piedras del hambre tienen escritas algunas inscripciones como la frase “Wenn du mich siehst, dann weine”, que quiere decir “Si me ves, llora”. Otro mensaje es: “La vida volverá a florecer una vez que esta piedra desaparezca”.

“El que una vez me vio, lloró. El que me vea ahora, llorará”, “Si vuelves a ver esta piedra, llorarás”, dicen las piedras del hambre que auguran una mala racha para Alemania.

🚨HILO🚨



La sequía es tal en Europa que los ríos Rin y Elba están a punto de cerrarse al tráfico fluvial.



El retroceso de las aguas está revelando funestas advertencias de nuestros ancestros grabadas en piedra: las "Hungersteine" (piedras del hambre).



👇👇 pic.twitter.com/V7lMADEq1t — Batallitas (@Batallitass) August 8, 2022

¿Qué son las piedras del hambre?

Las piedras del hambre en Europa son marcas que antiguas generaciones dejaron escritas en lechos de los ríos, en donde grabaron advertencias basados en sus propias experiencias, pues cuando los niveles de los ríos en Europa alcanzaban niveles bajos, comenzaban épocas de hambre y pobreza.

Las piedras del hambre son grandes rocas que solo quedan al descubierto cuando la sequía es tan severa que los niveles del agua en los ríos más importantes de Europa llegan a los niveles más bajos y las dejan al descubierto.

Lo que hace diferente a las piedras del hambre del resto, es que están marcadas con inscripciones y fechas de las épocas de sequía extrema, para recordarle a Alemania que llegar a esos niveles de agua es peligroso.

Las inscripciones más antiguas que están marcadas en las piedras del hambre datan del siglo XV, en los años 1417, 1473, 1616, 1630, 1654 y 1666, donde la sequía trajo severas consecuencias.

Un usuario en redes sociales explicó que “cuando no existían los registros meteorológicos, los lugareños marcaban en estas piedras los hitos importantes que ocurrían en el lugar. Al igual que se marcaban los niveles altos de agua, también se hacía lo propio en épocas de sequía”.