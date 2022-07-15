El río más largo de Italia se agota ante la peor sequía en 70 años

Italia sufre la peor sequía en 70 años, con temperaturas sofocantes que están provocando que el río más largo del país, que recorre 650 kilómetros a lo largo del norte de la nación, se agote.

El río Po, recorre del oeste al este de Italia, y está sufriendo los efectos extremos de la falta de nieve en invierno, situación que agravó con el comienzo de uno de los veranos más calurosos desde 1800, y se espera que la temperatura aumente aún más en las próximas semanas.

La crisis del verano extremo llega después de uno de los inviernos más secos en décadas.

Los datos del satélite Copernicus casi no registraron precipitaciones en la región de Piedmont desde diciembre de 2021: solo 40 milímetros hasta febrero de este año frente a un valor esperado de 160 milímetros.

|Reuters

Italia declara estado de emergencia por sequí del río Po

Por lo que Italia declaró estado de emergencia, pues el río Po sustenta alrededor de un tercio de la producción agrícola del país, y ya se está quedando sin agua.

Los gobernadores de las regiones del norte de Piamonte y Lombardía, donde parte de la producción agrícola depende del río Po, fueron los primeros en pedirle al gobierno nacional que declare el estado de emergencia por la sequía.

La federación de empresas de servicios públicos italianas, Utilitalia, advirtió esta semana que el río Po estaba experimentando su peor sequía en 70 años, dejando muchas secciones de la vasta vía fluvial del norte completamente secas, mientras que los lagos y ríos en gran parte de Italia comienzan a correr peligrosamente bajos, poniendo en peligro el riego en el país.

Se están reportando temperaturas inusualmente altas en varios países de Europa. España registró su ola de calor más alta antes del verano durante al menos 20 años y también se alcanzaron temperaturas de alrededor de 40 grados centígrados en Francia.

