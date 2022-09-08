Carlos III será el nombre del nuevo monarca de Reino Unido

Luego de la muerte de la Reina Isabel II, su hijo el Principe Carlos de Gales, asumió el trono como lo dicta la línea de sucesión, esto al ser el primogénito de la difunta monarca y Felipe de Edimburgo, pero ¿qué título tendrá el heredero de Reino Unido: Carlos III o Rey Arturo?

Carlos de Gales nació en 1943, tuvo dos hijos con Diana de Gales, su primera esposa: Guillermo, duque de Cambridge, y el Príncipe Carlos, su hermano menor.

Posteriormente, el Príncipe Carlos contrajo matrimonio con Camila, duquesa de Cornualles.

Años atrás, la Reina Isabel II manifestó su deseo de que su primogénito asumiera el trono tras su muerte, hoy su deseo se cumple bajo el nombre de Carlos III, mismo que utilizará durante su reinado.

Nuevo monarca de Reino Unido da mensaje al pueblo británico

En punto de la 01:04 su majestad, el Rey, publicó un mensaje al pueblo británico, en el que expresó profunda tristeza por la muerte de su madre.

'La muerte de mi amada madre, su majestad la reina, es un momento de gran tristeza para mi y los miembros de mi familia.'

Señaló que el fallecimiento se sentirá en todo el país y en todo el mundo; sin embargo, reiteró que seguirá consolidando el respeto por el que su madre trabajó durante su vida.

'Sé que su pérdida se sentirá profundamente en todo el país y por innumerables personas en todo el mundo. Durante este período de duelo y cambio, mi familia y yo estaremos consolidando y sostenido el respeto y profundo afecto por el que la Reina fue tan ampliamente celebrada.'