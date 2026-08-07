¿Qué tomaron para crecer tanto? En tan sólo un siglo, las mujeres surcoreanas crecieron 20 centímetros

Las mujeres nacidas en Corea del Sur registraron el aumento de estatura más drástico del planeta entre las generaciones de 1896 y 1996, al ganar un promedio de 20.2 centímetros y pasar de medir aproximadamente 1.42 metros a rozar los 1.62 metros.

Así lo reveló una investigación global sobre desarrollo físico dirigida por el profesor Majid Ezzati, científico del Imperial College London, cuyos resultados analizan la estatura no como una simple curiosidad estética, sino como una radiografía médica del progreso de las naciones.

En el caso de los varones, el crecimiento más acelerado del mundo lo lideraron los hombres de Irán, con un incremento de 16.5 centímetros, mientras que países como Reino Unido aumentaron unos 11 centímetros y Estados Unidos solo 5 en el mismo periodo.

El estudio demuestra que, aunque la herencia genética determina el potencial de cada persona, las diferencias de estatura media entre pueblos enteros dependen casi por completo del entorno en el que crecen las personas. Factores como la alimentación durante los primeros dos años de vida, el acceso a agua limpia, la prevención de infecciones infantiles y la calidad del sistema sanitario son los verdaderos motores que permiten a una población alcanzar la máxima estatura que su biología les permitiría.

Countries with the tallest women in the world (average height in adults)



1. 🇳🇱 Netherlands – 170.36 cm (5’ 7.1”)

2. 🇲🇪 Montenegro – 170.33 cm (5’ 7.1”)

3. 🇩🇰 Denmark – 170.04 cm (5’ 6.9”)

4. 🇱🇻 Latvia – 169.15 cm (5’ 6.6”)

5. 🇮🇸 Iceland – 168.95 cm (5’ 6.5”)

6. 🇪🇪 Estonia… pic.twitter.com/YyOPCZ7BFf — Cata Paul 🃏‍‍‍ (@CataPaul2) August 5, 2026

Infancia es destino: los primeros mil días son cruciales

Los expertos en nutrición señalan que los primeros 1,000 días de vida —desde la gestación hasta el segundo cumpleaños— son decisivos. Si un bebé sufre desnutrición o enfermedades recurrentes en esa etapa, su crecimiento corporal se frena de forma casi irreversible, según advierte la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La explicación del caso surcoreano radica en la velocidad con la que cambió el país: una niña nacida a finales del siglo XIX creció bajo condiciones de extrema pobreza, mientras que las nacidas en la década de 1990 lo hicieron en una potencia industrializada con seguridad alimentaria y medicina moderna. Datos del Banco Mundial reflejan este salto económico, mostrando cómo el ingreso por persona en Corea del Sur pasó de unos 67 dólares en los años 50 a superar los 36,000 dólares en la actualidad.

El contraste más evidente se observa al cruzar la frontera hacia Corea del Norte. Durante las graves hambrunas de los años 90, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) documentó que más del 60% de los niños norcoreanos sufrían retrasos en el crecimiento por falta de comida, evidenciando cómo dos poblaciones con la misma base genética evolucionaron de forma radicalmente distinta según su nivel de vida.

¿Qué dice la estatura sobre la salud?

Estar más alto o más bajo no es una virtud ni un defecto individual, sino un indicador de cómo la sociedad cuidó a sus niños durante su etapa de desarrollo. Por eso, las cifras globales también muestran señales preocupantes al respecto de la nutrición de los niños. En varias regiones del África subsahariana, la estatura media de la población disminuyó hasta 5 centímetros en las últimas cuatro décadas debido al deterioro de los servicios básicos y la pobreza.

Incluso en potencias económicas como Estados Unidos, el crecimiento promedio de la población se estancó, provocando que los estadounidenses cayeran del tercer y cuarto lugar mundial a los puestos 37 para hombres y 42 para mujeres al cierre del siglo. Para el equipo de Majid Ezzati, la lección que deja el caso de Corea del Sur es clara: mejorar la nutrición y el entorno durante la infancia es la inversión más efectiva para garantizar la salud de las futuras generaciones.