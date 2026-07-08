OMS emite alerta mundial por casos de cáncer; se duplicarán para 2050 y esta es la población en riesgo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió una alerta a nivel mundial debido a que los nuevos diagnósticos de cáncer pasarán de 20.6 millones a casi 35 millones anualmente para el 2050, esto debido a la falta de acción urgente en materia de prevención, detección temprana y equidad en los tratamientos médicos.

De acuerdo con el informe, emitido este miércoles 08 de julio, el aumento de casos está impulsado por factores de riesgo que sí son prevenibles, entre los que destacan:



Obesidad

Dietas poco saludables

Inactividad física

Consumo de tabaco y alcohol

Contaminación atmosférica

Virus como el VPH y la Hepatitis B y C

Cabe destacar que, el impacto económico y social del cáncer, no solo cobra 26 mil vidas diarias, pues la primera encuesta global reveló que el 45% de los pacientes enfrentan crisis financieras graves, donde más de la mitad desarrollan problemas de salud mental, aislando también a sus ciudadanos.

¿Cuál es la población en riesgo por el aumento de casos de cáncer?

La realidad es que, el aumento de casos de cáncer, afectará a una población en específico, porque aunque la enfermedad afecta a toda la población mundial, existe una grave inequidad. Por ejemplo, en países de ingresos altos, el 87% de las mujeres con cáncer de mama sobrevive 5 años, sin embargo, en países de bajos ingresos solo el 42% lo supera. Asimismo, geográficamente hablando, Asia concentra más del 50% de los casos actuales, mientras que Europa presenta una carga desproporcionada del 21%.

¿Cuáles son las medidas urgentes de la OMS para frenar el cáncer?

Finalmente, la OMS reveló en su informe la clave para no llegar a tales cifras, y es pedir a los gobiernos incluir la atención oncológica en la cobertura universal de salud, garantizando así acceso a los 20 fármacos contra el cáncer prioritarios. Además pidió centrar los sistemas de salud en las necesidades físicas, mentales y financieras de los pacientes.

Dale prioridad a tu salud.



🏋️‍♀️ Mantener un peso saludable, comer frutas y verduras y mantenerse activo son claves para la prevención del #cáncer. ¡Cada pequeño cambio ayuda!



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Cabe destacar que, a nivel regional, el 40% de los tipos de cáncer pueden prevenirse si se evitan los factores de riesgo ya mencionados y se implementan los esquemas de vacunación. De hecho, en México y Latinoamérica, las autoridades de salud mantienen activa la estrategia "90-70-90" que busca erradicar el cáncer cervicouterino mediante inmunización y tamizaje oportuno.