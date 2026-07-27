¿Se va a la cárcel por creativo? Chef en Corea del Sur podría ir a prisión por vender platillos con “hormigas” no autorizadas

Se pasó de creativo. Un chef de Corea del Sur podría enfrentarse a una multa de más de 13 mil 500 dólares y un año de prisión tras utilizar hormigas en la preparación de sus platillos. Y es que en el país asiático permiten el consumo de ciertas especies por el grado proteínico que ofrecen en el que se ofrecen saltamontes y gusanos de seda.

El problema fue que las hormigas no se encuentran en la dichosa lista de las especies permitidas, por lo que para venderlas se necesita tramitar un permiso especial para poder utilizarlas en la cocina de los restaurantes.

Sin importarle las consecuencias, el chef ignoró el permiso, al igual que la receta que lo hizo famoso en Estados Unidos y Europa, igualmente, estaba prohibido en Corea del Sur.

Chef conocerá su sentencia en septiembre: se enfrenta a la cárcel o a una millonaria multa

A pesar de todos los intentos que hizo para defenderse, como argumentar que los clientes sabían que las hormigas eran parte del platillo, la sentencia final se realizará en el mes de septiembre, cuando el restaurante y el chef surcoreano se enterarán de si las leyes lo harán pagar más de 235 mil pesos o si habrá prisión.