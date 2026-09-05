¡Sábado de llenar el tanque! Este es el lugar done el precio de la gasolina está más BARATA hoy 5 de septiembre 2026

El litro de gasolina en México amanece con cambios importantes en su costo; te compartimos el precio de la Magna, Premium y Diésel para este 5 de septiembre 2026 en distintas regiones del país.

El precio de la gasolina Premium se ubica por arriba de los 29 pesos el litro; te compartimos la lista de costos por estado para este viernes.

¿A cuánto está el litro de gasolina en México en septiembre 2026?

Te compartimos el precio del litro de gasolina para este primer sábado de septiembre 2026.

Gasolina Regular precio por litro: 23.68 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.58 pesos.

Diésel por litro: 27.01 pesos.

Recuerda que el precio de la gasolina podría variar dependiendo del establecimiento y zona a la que acudas a cargar combustible.

Precio del gas natural para este 5 de septiembre 2026

Mínimo por litro: 10.99 pesos.

Promedio por litro: 12.60 pesos.

Máximo por litro: 14.49 pesos.

Precio de la gasolina en CDMX HOY 5 de septiembre 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.79 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.84 pesos.

Diésel por litro: 26.97 pesos.

Precio de gasolina en Edomex este 5 de septiembre 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.65 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.15 pesos.

Diésel por litro: 26.76 pesos.

Precio de gasolina en Jalisco para septiembre 2026

El precio de la gasolina en Jalisco registró cambios importantes para este mes patrio.

Gasolina Regular precio por litro: 24.97 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 29.54 pesos.

Diésel por litro: 27.13 pesos.

Precio del litro de gasolina en Monterrey HOY 5 de septiembre 2026

El precio de la gasolina en Monterrey registró cambios importantes para el primer sábado de septiembre 2026, pero ¿a cuánto sale llenar el tanque en Nuevo León?

Gasolina Regular precio por litro: 24.07 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 29.54 pesos.

Diésel por litro: 27.06 pesos.

¿A cuánto está el litro de gasolina en Colima HOY?

Gasolina Regular precio por litro: 23.80 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.75 pesos.

Diésel por litro: 27.03 pesos.

Precio de gasolina en Tlaxcala hoy 5 de septiembre 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.43 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 27.32 pesos.

Diésel por litro: 26.57 pesos.

¿En qué lugar es más barato el precio de la gasolina?

Tlaxcala , es una de las zonas en la que el precio de la gasolina regular es más barato, ubicándose en $23.43 pesos por litro de combustible regular , seguido del Estado de México (Edomex) ubicándose en 23.65 pesos el litro.

La región con el precio más alto de la gasolina en México