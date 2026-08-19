Así quedó la zona de la Luna donde impactó el cohete de SpaceX

Fotografías captadas por el Orbitador de Reconocimiento Lunar (LRO) de la NASA revelaron que hay un nuevo cráter de 18 metros de ancho en la superficie de la Luna, provocado por el impacto de la parte superior de un cohete Falcon 9 de la compañía SpaceX.

El objeto espacial era parte de la segunda etapa del lanzador despegado el 15 de enero de 2025 para poner en órbita dos aterrizadores robóticos comerciales. Tras cumplir su misión, la estructura quedó a la deriva hasta que la dinámica orbital la desvió a una trayectoria de colisión inevitable contra el suelo de la Luna el pasado 5 de agosto.

Spotted: Falcon 9 impact site



NASA’s Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) has captured images of a new crater on the Moon. The crater formed on Aug. 5, 2026, when a SpaceX Falcon 9 upper stage impacted the lunar surface. https://t.co/aqduBYwpmg pic.twitter.com/hE83yvzmIk — NASA Solar System (@NASASolarSystem) August 18, 2026

Fue necesaria la cooperación de varios países para encontrar el cráter

El hallazgo fue posible gracias a un esfuerzo conjunto entre diversas agencias espaciales e instituciones de observación astronómica alrededor del mundo:



Observatorio Paranal: Ubicado en Chile , el Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral fue de las primeras instalaciones terrestres en detectar la colisión.

Ubicado en , el del fue de las primeras instalaciones terrestres en detectar la colisión. Misión Danuri: La Administración Aeroespacial de Corea ( KASA ) compartió imágenes previas y posteriores al impacto obtenidas por el Orbitador Lunar Pathfinder Coreano .

La ( ) compartió imágenes previas y posteriores al impacto obtenidas por el . Precisión de la NASA: Los datos recopilados por Corea del Sur permitieron a la NASA orientar la cámara de ángulo estrecho del satélite LRO mientras orbitaba a unos 96.5 kilómetros de altura sobre la Luna.

La NASA detalló que la maniobra requirió inclinar la nave espacial en momentos exactos, debido a que un desfase de tan solo 10 segundos en la captura habría desviado el objetivo más de 16 kilómetros fuera del encuadre.

Todo estuvo bajo control

A pesar de que el choque de la estructura no estaba planificado originalmente en la trayectoria del cohete, la NASA aclaró que el evento no representó peligro alguno para la Tierra ni para la estabilidad del entorno lunar.

La científica de la NASA, Kelsey Young, explicó que desechar hardware en la órbita baja de la Luna constituye un procedimiento técnicamente aceptado. Asimismo, subrayó que la comunidad científica aprovecha las imágenes del impacto para estudiar la composición de la corteza lunar y diseñar protocolos de protección para futuras misiones tripuladas e infraestructura espacial.