La NASA perseguirá la sombra de la Luna con un avión y globos durante el eclipse solar de hoy

Hoy miércoles 12 de agosto, un eclipse solar atraviesa Groenlandia, Islandia y España, siendo el mejor momento para estudiar y comprender mejor al astro solar. La NASA perseguirá la sombra de la Luna con un avión.

Los equipos científicos financiados por la NASA perseguirán la sombra de la Luna con un avión a reacción de gran altitud y globos científicos para investigar la dinámica del Sol y cómo el oscurecimiento temporal de nuestros cielos afecta a nuestra atmósfera.

España se prepara para un eclipse histórico



Más de 35 mil agentes resguardarán la concentración de espectadores bajo temperaturas de hasta 40 grados, mientras que los lentes especiales de protección ya se reportan agotados en diversas ciudades.



La expectativa es máxima entre… pic.twitter.com/Kx4SsllKuU — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 12, 2026

Kelly Korreck, directora del programa de eclipses en la sede de la NASA en Washington, menciona que durante un eclipse solar total, se puede estudiar la corona solar desde un punto exclusivo. “El Sol influye en nuestra vida diaria, en los satélites y en los astronautas en el espacio, y podemos aprovechar este momento para profundizar nuestra comprensión de esa influencia”.

Así será como un avión hará el registro de la dinámica solar

En la punta del avión de investigación de gran altitud WB-57 de la NASA se han colocado cuatro cámaras para tomar imágenes de alta resolución de la corona en varias longitudes de onda de luz visible e infrarroja.

Las cámaras especiales capturarán al menos 20 imágenes por segundo, registrando estructuras, flujos de salida y cambios rápidos en la corona durante el eclipse solar total.

Los secretos del astro rey: Por qué este eclipse total es la clave definitiva para entender la atmósfera y el viento solar

Con este registro se busca aprender más sobre la formación de prominencias (material solar sobre la superficie del Sol), comprender mejor la corona y cómo se calienta hasta casi un millón de grados, e investigar cómo se relacionan el material de la corona y el viento solar, que fluye desde el Sol a través del sistema solar.

Today: a total solar eclipse over Iceland and Spain.



NASA teams are studying the Sun’s corona and Earth’s atmosphere from inside the path of totality.



NASA's broadcast begins at 1:15 p.m. EDT on X @NASA and at https://t.co/d6szYZ3wy3. Join us! pic.twitter.com/cyUj9F1rPA — NASA Solar System (@NASASolarSystem) August 12, 2026

Mediante el seguimiento de la sombra lunar a una velocidad de 740 kilómetros por hora, la aeronave extiende la observación de la corona solar a casi tres minutos, superando el límite de dos minutos y 18 segundos disponible desde la superficie terrestre.

Asimismo, al operar a una altura de 50 mil pies, el avión se sitúa por encima de la cobertura nubosa, permitiendo que sus cámaras capten longitudes de onda infrarrojas que comúnmente bloquea la atmósfera baja y que pocas veces han podido registrarse.

