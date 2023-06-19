La historia de Luisa María Alcalde, nueva secretaria de Gobernación

Este lunes 19 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) designó como la nueva titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) a María Luisa Alcalde Luján, quien fuera secretaria de Trabajo y Previsión Social, esto, tras la salida de Adán Augusto López Hernández, por lo que es relevante saber su historia.

¿Dónde estudió Luisa María Alcalde Luján?

Luisa María Alcalde Luján, originaria de Ciudad de México, nació el 24 de agosto de 1987, por lo que actualmente tiene 35 años, una de las más jóvenes del gabinete de López Obrador. Es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y tiene estudios de Maestría en Derecho por la Universidad de Berkeley, California.

¿Cómo llegó Luisa María Alcalde a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social?

En diciembre de 2018 fue designada como secretaria del Trabajo y Previsión Social hasta este 2023, cuando se convirtió en la segunda mujer, además de la más joven, de ocupar el cargo en la Segob.

En 2011 se afilió al partido Movimiento Ciudadano y fue electa como diputada federal en 2012, después se sumó a las filas de Morena.

Luisa María Alcalde es señalada como cercana a López Obrador, esto se dio desde su familia. En 2012, cuando el presidente se encontraba en campaña, la joven de entonces 25 años fue una de las principales caras del video de la canción oficial del partido guinda.

¿Quién es el papá de Luisa María Alcalde?

María Alcalde proviene de una familia de militantes de izquierda, pues su madre, Bertha Luján, fue titular de la Contraloría del Gobierno de Ciudad de México durante la Administración de López Obrador en la capital, de 2000 a 2006; posteriormente fue integrante de la dirigencia de Morena, el partido que el líder izquierdista fundó en 2014 donde ocupó también la presidencia del Consejo Nacional.

Arturo Alcalde Justiniani, padre de Luisa María Alcalde|Twitter @h_herrera88

Su hermana, Bertha, fue funcionaria del Gobierno Federal en la Secretaría de Seguridad y en la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris); asimismo, contendió para integrar el Instituto Nacional Electoral (INE), donde no tuvo éxito.

Arturo Alcalde Justiniani, abogado laborista, antiguo militante de izquierda y aliado de AMLO, es su padre. En febrero pasado, legisladores del Partido del Trabajo y jubilados de Mexicana de Aviación acusaron a Luisa María Alcalde de litigar a favor del bufete de su papá.