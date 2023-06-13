¿Cómo está integrado el gabinete presidencial de AMLO?

Rumbo a las elecciones 2024, con el cambio de gobierno y tras la salida de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en octubre del próximo año, es relevante saber qué es el gabinete presidencial, además de cómo está conformado.

¿Qué es el gabinete presidencial mexicano?

El gabinete presidencial es la organización principal de la Administración Pública Federal, centralizada y paraestatal, que principalmente asesora al presidente sobre cualquier tema que él requiera relacionado con los deberes de cada miembro de su respectiva oficina, además de diversas funciones.

En la fracción II del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), se determina que le corresponde al presidente nombrar y remover libremente a los secretarios de Estado.

Gabinete presidencial de AMLO|Presidencia

¿Cómo está conformado el gabinete presidencial?

El gabinete presidencial de AMLO está conformado por los titulares de las secretarías de Estado, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, la oficina de la Presidencia de la República y la Procuraduría General de la República.

¿Cuáles son las Secretarías del Gobierno Federal?

Las Secretarías del Gobierno Federal son las siguientes:



Secretaría de Bienestar; Ariadna Montiel Reyes.

Secretaría de Función Pública; Roberto Salcedo Aquino.

Secretaría de Economía; Raquel Buenrostro Sánchez.

Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Rogelio Ramírez de la O.

Secretaría de Educación Pública; Leticia Ramírez Amaya.

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; Rosa Icela Rodríguez

Secretaría de Turismo.

Secretaría del Trabajo y Previsión Social; Luisa María Alcalde.

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

Secretaría de Salud; Jorge Alcocer Varela.

Secretaría de Marina; José Rafael Ojeda Durán.

Secretaría de la Defensa Nacional; Luis Cresencio Sandoval.

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; Román Meyer Falcón.

Secretaría de Agricultura y Desarrollo; Víctor Villalobos Arámbula.

Secretaría de Energía; Rocío Nahle García.

Secretaría de Cultura; Alejandra Frausto Guerrero.

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; María Luisa Albores González.

Secretaría de Gobernación; al mando de Adán Augusto López Hernández, sin embargo, saldrá también para contender en las elecciones 2024.

Secretaría de Relaciones Exteriores, que estaba al mando de Marcelo Ebrard, pero tras su salida, AMLO designó a Alicia Bárcena

El gabinete de AMLO tendrá una modificación una vez el actual secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, renuncie a su cargo para poder participar en las encuestas internas de Morena y así ser elegido como el candidato presidencial.