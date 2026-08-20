¿Quién era Hind Rajab? La pequeña de 5 años a quien el ejército de Israel disparó en 2024

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) reconocieron por primera vez que sus tropas abrieron fuego contra el automóvil en el que se desplazaba Hind Rajab, una niña palestina de 5 años, junto a seis miembros de su familia en Gaza. Tras el análisis del caso, las autoridades militares confirmaron la apertura de una investigación penal a cargo de la División de Investigación Criminal de la Policía Militar.

El pronunciamiento de las FDI cambia la versión oficial sostenida desde el momento del ataque, ocurrido en enero de 2024. Inicialmente, el ejército israelí había negado cualquier participación en el incidente y posteriormente afirmó que sus tropas no se encontraban cerca ni en el rango de tiro del vehículo.

The Israeli military acknowledged firing on a car carrying 5-year-old Hind Rajab in Gaza after earlier denials as it opens a criminal probe into the January 2024 killing. https://t.co/447KgMpwoI pic.twitter.com/YxLo7b45eQ — CNN (@CNN) August 19, 2026

¿Quién era Hind Rajab?

Hind Rajab era una niña palestina de 6 años que se convirtió en un símbolo global del impacto civil de la guerra en Gaza tras su muerte en enero de 2024, cuando el vehículo en el que huía de los combates junto a su familia fue alcanzado por disparos militares.

Tras sobrevivir al ataque en el barrio de Tel al Hawa, la niña se quedó sola y atrapada durante horas dentro del automóvil, pidió ayuda por teléfono a la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina en una conversación desesperada que fue grabada y difundida internacionalmente.

Su caso y el hallazgo de su cuerpo acribillado junto al de sus familiares y los paramédicos enviados a rescatarla inspiraron la película The Voice of Hind Rajab (La voz de Hind Rajab), un docudrama dirigido por la cineasta tunecina Kaouther Ben Hania que combina las grabaciones de audio reales con recreaciones del centro de emergencias. La cinta obtuvo el Gran Premio del Jurado en el Festival de Cine de Venecia y fue nominada al premio Oscar a Mejor Película Internacional en 2026, consolidando la historia de Hind Rajab como uno de los testimonios audiovisuales más emblemáticos del conflicto.

Todo quedó grabado en audio

La menor y sus familiares transitaban por el barrio de Tel al Hawa, en el norte de la Ciudad de Gaza, intentando evacuar la zona debido a las incursiones militares, cuando el automóvil fue alcanzado por proyectiles. Hind Rajab sobrevivió a los disparos iniciales en los que fallecieron sus parientes y permaneció durante horas en comunicación telefónica con el personal de emergencia de la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina, suplicando asistencia.

Una ambulancia de la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina enviada al lugar para rescatarla, proceso que incluyó gestiones de coordinación previa con el ejército de Israel, fue atacada con fuego de artillería, ocasionando la muerte de dos paramédicos. Doce días después de los hechos, los equipos de emergencia hallaron el vehículo acribillado a balazos junto con el cuerpo de la menor y el de sus familiares.

En su comunicado reciente, las FDI indicaron que sus tropas dispararon contra el automóvil al considerarlo un vehículo que se aproximaba a sus posiciones, y atribuyeron la investigación penal a aparentes fallos de coordinación en el desplazamiento de la unidad de emergencia de la Media Luna Roja Palestina.

A cartoon film documents the last minutes of Hind Rajab's life before an Israeli tank fired 335 bullets at the 6-year-old Palestinian child. pic.twitter.com/pA8oVYfVsc — PALESTINE ONLINE 🇵🇸 (@OnlinePalEng) July 19, 2024

Evaluaciones legales sobre otros incidentes en Gaza

El anuncio sobre el caso de Hind Rajab forma parte de un informe presentado por el Mecanismo de Investigación y Evaluación del Estado Mayor de las FDI, organismo encargado de examinar denuncias sobre la actuación de sus tropas. La entidad revisó 150 incidentes remitidos a la fiscalía general militar para determinar la procedencia de acciones penales.

Investigación sobre personal sanitario en Rafah: Las FDI abrieron un expediente penal sobre la muerte de 15 paramédicos, personal de primera respuesta y un trabajador de la Organización de las Naciones Unidas ( ONU ), ocurrida en marzo de 2025 cerca de Rafah , en el sur de Gaza . Aunque inicialmente se argumentó que los vehículos circulaban sin luces, grabaciones en video confirmaron que transitaban con las señales de emergencia encendidas.

Las abrieron un expediente penal sobre la muerte de 15 paramédicos, personal de primera respuesta y un trabajador de la ( ), ocurrida en marzo de 2025 cerca de , en el sur de . Aunque inicialmente se argumentó que los vehículos circulaban sin luces, grabaciones en video confirmaron que transitaban con las señales de emergencia encendidas. Casos desestimados: El organismo militar determinó no iniciar investigaciones penales en relación con el ataque de abril de 2024 en Deir El-Balah donde murieron siete trabajadores de la organización World Central Kitchen, ni por los ataques de noviembre de 2023 y febrero de 2024 contra instalaciones y un convoy de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Jan Yunis, en los cuales fallecieron cuatro empleados.

Repercusión internacional y contexto legalLa difusión de las grabaciones del intercambio telefónico entre Hind Rajab y los operadores de la Media Luna Roja Palestina motivó llamamientos globales de rendición de cuentas. El caso fue citado por comisiones de la Organización de las Naciones Unidas e inspiró la producción cinematográfica The Voice of Hind Rajab, nominada a los premios Oscar en 2026.

Las evaluaciones del mando militar israelí se producen en un contexto de escrutinio por parte de organismos de justicia internacional, entre ellos la Corte Penal Internacional con sede en La Haya, Países Bajos, para examinar la conducta de las partes en el conflicto de Gaza, donde registros del Ministerio de Salud de Gaza y de Unicef contabilizan decenas de miles de víctimas civiles desde el inicio de las operaciones militares.