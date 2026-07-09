Ejército de Israel mata a dos niños en la Franja de Gaza; suman 73 mil palestinos muertos

Durante el miércoles 8 de julio, el Ejército de Israel mató a nueve palestinos en la Franja de Gaza, entre los que se encuentran dos niños de 6 y 10 años.

Uno de los menores, el de 6 años, murió tras recibir disparos de las tropas israelíes en el barrio Zeitún de la ciudad de Gaza, cerca de la llamada línea naranja de Gaza.

Otros dos muertos aparecieron en la zona norte de la ciudad de Gaza, mientras que en el sur, un un dron bombardeó una tienda de campaña de desplazados en Jan Yunis y mató a cuatro personas, entre las que estaba el niño de 10 años y tres hombres de entre 20 y 39 años.

Ejército israelí mató a camionero que tenía permiso para circular

También en el sur de la Franja, en plena zona de ocupación israelí, un camionero gazatí que circulaba por el corredor Filadelfia, la divisoria de 14 kilómetros entre Gaza y Egipto, perdió la vida tras recibir un disparo en la cabeza.

Aunque tenía autorización de circular del Ejército de Israel, las fuerzas justificaron su muerte con una supuesta falta al procedimiento establecido.

#Hamás disolvió su gobierno en Gaza para dar paso a un comité tecnócrata palestino, con el objetivo de desbloquear la segunda fase del plan de paz. pic.twitter.com/S991nBiohb — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 6, 2026

"Hoy temprano, las tropas identificaron a tres conductores de camiones de ayuda humanitaria que se habían detenido en el Corredor de Filadelfia y habían salido de sus vehículos, contraviniendo los procedimientos establecidos", informó el Ejército israelí.

"Las tropas de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) que operaban en la zona detuvieron a los conductores para interrogarlos. Simultáneamente, el conductor de otro camión que se había detenido en un control cercano corrió hacia las tropas. Estas activaron el protocolo de detención de sospechosos y, al percibir una amenaza inmediata, abrieron fuego contra él", agregaron.

Más de 73 mil muertos en Gaza

Desde el inicio de la ofensiva israelí contra Gaza, en octubre de 20023, se ha confirmado la muerte de 73 mil 110 gazatíes. Mientras que desde se anunció el alto al fuego, el 10 de octubre de 2025, han fallecido mil 84.