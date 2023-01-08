¿Quién es Alberto García Lucio? Exsubdirector de operaciones Metro CDMX

Tras el accidente donde dos trenes chocaron en la Línea 3 del Metro CDMX, el gobierno de la Ciudad de México, encabezado por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, realizó una conferencia de prensa. En esta se dio a conocer que el subdirector de operaciones del Metro fue separado de su cargo, se trata de Alberto García Lucio, pero, ¿quién es?

En la conferencia, el gobierno capitalino confirmó la muerte de una joven y un total de 106 personas lesionadas de las cuales 22 siguen hospitalizadas tras el accidente en la Línea 3. Asimismo, aclaró que la causa del accidente sigue siendo investigada.

Iniciamos conferencia de prensa para informar sobre la atención brindada a las personas hospitalizadas y las acciones subsecuentes por los hechos en la Línea 3 del @MetroCDMX. #EnVivo https://t.co/Q7Hg9S8OxQ — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) January 8, 2023

¿Quién es Alberto García Lucio?

De acuerdo con la página de trasparencia del Metro CDMX, Alberto García Soto, separado de su cargo como subdirector de operaciones del transporte este domingo 08 de enero, tiene la licenciatura en Ingeniería Eléctrica, egresado del Instituto Politécnico Nacional.

Colaboró en el Metro CDMX como encargado de despacho de la subdirección General de Operación desde el 01 de mayo de 2021 y se desempeñó como Director de Transportación del 7 de diciembre de 2018 hasta el 30 de abril de 2021, también en el Metro CDMX.

Fungió como titular de la Gerencia de Líneas 1, 3, 4 y 12 del Metro CDMX desde el 16 de septiembre de 2014 al 16 de diciembre de 2015.

¿Cuál es la función del subdirector de operaciones del Metro CDMX?

En la página oficial del Metro CDMX se muestran las facultades y obligaciones del subdirector de operaciones del transporte como:



Establecer los lineamientos a los que deberán ajustarse las maniobras de control y dosificación de personas usuarias en las intalaciones.

Instrumentar las políticas y estrategias para mejorar las condiciones de operación y la calidad del servicio que se presta a las personas usuarias.

Instruir lo conducente a la Dirección de Ingeniería y Desarrollo Tecnológico para presentar propuestas de solución a los problemas técnico-operativos.

Cabe destacar que, de acuerdo con la Dirección General del Metro CDMX, a cargo de Guillermo Calderón Aguilera, el pasado 6 de enero, un día antes del incidente, se activó un protocolo de baja velocidad en el tramo Potrero-La Raza de la Línea 3 tras registrar un reporte sobre señalización.

Sheinbaum Pardo explicó que dada las condiciones que explicó Calderón Aguilera, ella le pidió al subdirector de operaciones que para realizar las investigaciones se removiera de su cargo y que se nombrara a una nueva persona.