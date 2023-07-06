¿Quién es Beatriz Paredes? Esta es su historia en la política

La senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Beatriz Paredes, aspira a la presidencia con el bloque opositor Va por México. Este jueves se registró al proceso organizado por el tricolor, PAN y el PRD; ante esto, es importante conocer su historia y cómo inició en la política.

La priista es una política que ha tenido responsabilidades legislativas, administrativas, partidistas y diplomáticas, convirtiéndola en una de las opciones que tiene mejor curriculum dentro de la oposición.

¿Cuántos años tiene Beatriz Paredes?

Beatriz Elena Paredes Rangel nació en Tlaxcala el 18 de agosto de 1953, por lo que actualmente está a punto de cumplir 70 años. Es miembro activo del tricolor desde 1973.

Beatriz Paredes, aspirante a candidata presidencial de Va por México|Twitter @BeatrizPRangel_

¿Cómo inició en la política Beatriz Paredes?

Desde que tenía 21 años, Beatriz Paredes ya ocupaba un escaño en el Congreso de Tlaxcala y a los 26 presidía la Cámara de Diputados. Para la edad de 33 gobernó su estado originario y también ha sido embajadora y subsecretaria de Gobernación.

Estudió Sociología en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), más adelante, un posgrado en Literatura Hispanoamericana en la Universidad de Barcelona, además de que cuenta con un diplomado en alfabetización de adultos.

Fue en 1986 cuando ganó las elecciones de Tlaxcala, siendo la segunda gobernadora en el país después de Griselda Álvarez en Colima, en 1979; sin embargo, renunció para convertirse en secretaria General del tricolor.

Estas fueron las palabras de @BeatrizPRangel_ al registrarse como #aspirante.



"Es un #parteaguas que define si nuestro horizonte es el de la evolución democrática o regresión autoritaria", afirmó.https://t.co/8sRU2yIZPU pic.twitter.com/FLEkFg3nnm — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 6, 2023

De 1997 a 2000 fue senadora de la República y se convirtió en la primera mujer en presidir la Junta de Coordinación Política (Jucopo). En el PRI, donde milita desde 1973, fue presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de 2007 al 2011.

Fue subsecretaria en la Secretaría de Gobernación y en 2006 y 2012 fue candidata a la jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal. De 2012 a 2016 fue embajadora de México en Brasil y presidenta del parlamento latinoamericano. Además, fue coordinadora en las elecciones 2018 de la campaña del José Antonio Meade, candidato del PRI a la Presidencia de la República.