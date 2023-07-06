Desde el jueves 6 de julio, varios políticos se han registrado en el proceso del bloque opositor Va por México para llegar a ser el Responsable Nacional para la Construcción del Frente Amplio por México, uno de ellos fue el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, se registró y desde entonces varios políticos mostraron sus intenciones.

"Es totalmente falso que estoy inhabilitado. Mañana me registraré, ante los partidos que conforman la oposición, para contender por el Frente Amplio por México", mencionó Aureoles el pasado miércoles 5 de julio.

Aureoles fue el primer perredista en registrarse al proceso del bloque opositor, el cual llegó con un pequeño grupo de personas acompañándolo al Senado de la República.

Dijo que buscará con la diligencia de su partido, el PRD, que se pueda obtener un presupuesto para hospedaje y viajes y poder así recorrer el país y poder sacar a México de este baño de sangre en el que lo ha asumido, el gobierno responde irresponsable indolente que tiene el país.

Sergio Iván Torres Bravo se registra para buscar la candidatura presidencial

El excomandante de la policía en Puebla hizo su registro para participar como aspirante y encabezar el Frente Amplio por México rumbo a las elecciones 2024. Esto ocurrió después de Aureoles.

Victor Hugo Gutiérrez se registra para participar en proceso de Va por México

El ciudadano Víctor Hugo Gutiérrez se registró como aspirante al proceso de Va por México, el hombre llegó cerca de las 12:30 horas al senado donde todos los demás candidatos han entregado sus documentos.

Sergio Torres Bravo se registra en proceso de Va por México rumbo a elecciones 2024

El exsecretario de Seguridad de Coahuila, Sergio Torres Bravo, no se quedó atrás en el proceso de Va por México y se registró como aspirante al Responsable Nacional para la Construcción del Frente Amplio por México.

Beatriz Paredes se registra como aspirante presidencial para el proceso de Va por México

La priista Beatriz Paredes llegó acompañada de aplausos y reconocimientos al Senado, donde se registró como aspirante al cargo de Va por México para representar a la oposición en las elecciones 2024.

Paredes ha ostentado cargos públicos como embajadora de #México en #Brasil, diputada e incluso presidenta de la Cámara de Diputados.https://t.co/8sRU2yIZPU pic.twitter.com/QZlEtncK3E — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 6, 2023

Mancera se registra como aspirante a coordinar la Construcción del Frente Amplio por México

El 9 de julio, el senador del PRD, Miguel Ángel Mancera, también se registró como aspirante para ser la persona responsable de la construcción del Frente Amplio por México.

¿Quiénes se han registrado para el proceso de Va por México?

El primero en registrarse para el proceso de Va por México y llegar a ser el Responsable Nacional para la Construcción del Frente Amplio por México fue el presidente de la Cámara Alta, Santiago Creel, el pasado martes 4 de julio. Posteriormente, llegó la senadora con licencia, Xóchitl Gálvez, y terminó el día de registros Gabriel Quadri.