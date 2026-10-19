De buenas calificaciones a pieza clave del huachicol fiscal: la historia de “El Fantasma”

Lo apodaron “El Fantasma”, porque sin ocupar un cargo formal, se convirtió en el jefe de las aduanas de México y con ello, un personaje clave en el huachicol fiscal. Su nombre es Miguel Ángel “N”, mejor conocido como “El Capitán Sol”.

Según la declaración de un testigo colaborador, ni el entonces secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, podía removerlo.

Este personaje estuvo por encima de los titulares de las aduanas: Horacio Duarte, Rafael Marín Mollinedo y André Georges Foullon, sin que ellos supuestamente se dieran cuenta.

La Fiscalía General de la República (FGR) lo presenta como la cabeza operativa y financiera de la red de huachicol fiscal que, entre 2023 y 2025, le habría arrebatado al erario unos 600 mil millones de pesos.

