ÚLTIMA HORA: Se queda en prisión Miguel Ángel “N”, alias “El Capitán Sol”, por su vínculo al huachicol fiscal

Vinculan a proceso a Miguel Ángel "N", alias "El Capitán Sol", acusado de delincuencia organizada relacionada con delitos en materia de hidrocarburos.

El 2 de octibre pasado, la Marina informó sore la detención del excapitán, quien contaba con una orden de aprehensión por delincuencia organizada ligada al huachicol fiscal. Su captura fue en Zapopan, Jalisco.

La detención de este operador clave señala su relación con una presunta red de contrabando de combustible que a su vez está ligada con los hermanos Farías Laguna.

