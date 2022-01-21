Gabriel Boric apuesta por diverso gabinete para reformar Chile

En medio de alta expectación, el presidente electo de Chile, Gabriel Boric, presentó a un diverso gabinete que estará integrado por exlíderes estudiantiles, tecnócratas y representantes regionales con los que el mandatario buscará impulsar las profundas reformas que ha prometido para el país sudamericano.

Con siete designados menores de 40 años y un tercio de independientes, el mismo mandatario de 35 años fue quien calificó de "diverso gabinete", debido a que contará con personas de distintos orígenes y formaciones.

Este "tren ministerial", con mayoría de mujeres, tendrá que lidiar con una economía que muestra señales de recalentamiento y con fuertes presiones inflacionarias, mientras necesita levantar mayores recursos para atender las ambiciosas mejoras sociales contempladas en su programa de gobierno.

Conoce aquí al Equipo de Gobierno, que realizará un trabajo colaborativo pensando en el país. pic.twitter.com/T1BhEufzaO — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) January 21, 2022

Gabriel Boric, Presidente electo de Chile:

Este gabinete tiene la misión de poner los cimientos de las grandes reformas que nos hemos propuesto llevar adelante en nuestro programa.

Camila Vallejo y Giorgio Jackson, exdirigentes de las protestas estudiantiles que sacudieron a Chile en el año 2011, llegarán a los puestos claves de portavoz de gobierno y de relaciones con el Congreso a partir del próximo 11 de marzo.

Comienza un nuevo desafío y llegamos a la Vocería! Asumo esta gran responsabilidad con alegría y convicción. Este camino lo venimos haciendo tod@s; por eso no nos soltemos, para avanzar hacia los cambios que Chile necesita. Gracias pdte @gabrielboric por la confianza ❤️ #Seguimos pic.twitter.com/vLQFfX3Z9r — Camila Vallejo Dowling (@camila_vallejo) January 21, 2022

Karol Cariola, Diputada y exlíder estudiantil:

Este gobierno tendrá el gran desafío de vincular a otras fuerzas para tener la correlación necesaria que nos permita sacar adelante las reformas que plantea el programa.

La cartera de Medio Ambiente estará en manos de la experta en el área Maisa Rojas, una de las autoras del último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, que fue publicado en agosto del 2021.

Boric nombra a nieta de Salvador Allende

La diputada socialista Maya Fernández, nieta de Salvador Allende, el presidente derrocado en el golpe militar del año de 1973, será la Ministra de Defensa.

Un destacado del gabinete de Gabriel Boric: la nieta de Salvador Allende estará a cargo de las FFAA que derrocaron a su abuelo en 1973.



Casi 50 años después, los militares chilenos deberán rendirle honores a Maya Fernández Allende. pic.twitter.com/8PNvSCIe9n — Juan Manuel Karg (@jmkarg) January 21, 2022

El presidente electo de Chile, Gabriel Boric, nombró a su aliada y jefa de campaña, Izkia Siches para dirigir el Ministerio del Interior. La médico internista será la primera mujer en ocupar dicho cargo tras una alta participación pública como presidenta del Colegio Médico durante la contingencia sanitaria por Covid-19.

Moderados llegan a finanzas públicas de Chile

Mario Marcel, un respetado economista quien ha estado a la cabeza del organismo rector desde el año 2016, irá al despacho de Hacienda, lo que fue bien visto por los mercados financieros.



Gabriel Boric, Presidente electo de Chile:

Asumimos con enorme cariño y energía el desafío de consolidar la recuperación de nuestra economía sin reproducir sus desigualdades estructurales. Estamos hablando de un crecimiento sustentable acompañado de una justa redistribución de la riqueza.

Marcel, es un moderado experto que se vincula al Partido Socialista aunque por ahora sin militancia, y entre sus desafíos principales serán el de impulsar una reforma tributaria prometida por Gabriel Boric.



Miguel Angel López, catedrático de la Universidad de Chile:

El nombramiento de gente como Marcel viene a afianzar esa idea de que es un proceso de cambio, pero no repentino, sino pausado. Tiene más lógica en el sentido de que los cambios radicales son mucho más complejos.

Marcela Hernando, exalcaldesa y parlamentaria del Partido Radical de la norteña y minera región de Antofagasta, fue designada como Ministra de Minería. La Sociedad Nacional de Minería en Chile, que agrupa alvita sector del mayor productor mundial de cobre, celebró los nombramientos de Marcel y Hernando.