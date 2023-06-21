¿Quién gobierna en Guanajuato y cuánto tiempo le queda en el cargo?

Guanajuato, bastión del Partido Acción Nacional (PAN), renovará su gubernatura en las elecciones 2024 tras la salida de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, uno de los políticos que ha sido 'destapado' por sus simpatizantes como posible aspirante a la candidatura presidencial.

El licenciado en Derecho, egresado de la Universidad De La Salle Bajío, ha sido diputado local, federal y ocupó la Secretaría de Desarrollo Social y Humano en Guanajuato. Este es el tiempo que le queda al frente del estado a uno de los últimos gobernadores del partido 'blanquiazul'.

¿Cuándo sale Diego Sinhue Rodríguez del gobierno de Guanajuato?

Diego Sinhue ganó las elecciones en 2018 con un millón 143 mil 49 votos, superando al candidato del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Ricardo Sheffield, quien obtuvo 553 mil 639 sufragios. El tercer lugar fue para el priista Gerardo Sánchez García, con 293 mil 824 boletas de respaldo.

Ante la ola de calor que estamos viviendo, les recomiendo que tomen precaución y cuiden a todas y todos los integrantes de la familia.

En @SaludGuanajuato estamos pendientes de la salud de las y los guanajuatenses.#EfectoPrevención pic.twitter.com/7EYreTgOoF — Diego Sinhue Rodríguez Vallejo (@diegosinhue) June 17, 2023

El mandato constitucional para el que fue elegido inició el 26 de septiembre de 2018 y culminará, según la Constitución local, el próximo 25 de septiembre de 2024, fecha en que asumirá el nuevo mandatario de Guanajuato.

¿Dónde vive el gobernador de Guanajuato?

El mítico Palacio de Gobierno de Guanajuato es la residencia oficial del panista Diego Sinhue, donde atiende asuntos de interés público para los 6 millones 166 mil 934 mil habitantes con los que cuenta la entidad, según el último censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Este majestuoso recinto, restaurado por órdenes del gobernador Manuel Gómez de Linares de la mano del famoso arquitecto inglés Luis Long, se ubica en la Avenida Benito Juárez 75, Col. Guanajuato Centro, C.P. 36000, Guanajuato. Desde el 2017 también es un museo abierto al público en general.

¿Quiénes han sido los últimos 10 gobernadores de Guanajuato?

Guanajuato es considerado el último gran bastión del panismo, por esta razón el partido no ha cedido la gubernatura desde hace 20 años que ganó la jornada electoral frente al PRI. Los últimos 10 gobernadores son los siguientes:

