Estos son los requisitos para ser gobernador de un estado

Rumbo a las elecciones 2024, donde además de la Presidencia de la República Mexicana, se elegirán a los siguientes gobernadores de ocho entidades federativas, además de la jefatura de la Ciudad de México (CDMX). En ese sentido, es importante saber cuáles son los requisitos para llegar a ser gobernador de un estado.

¿Cuáles son los requisitos mínimos para ser gobernador, según la Constitución?

En el artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conocida también como Carta Magna, se establece que los gobernadores de los estados no podrán durar en su cargo más de seis años y su mandato podrá ser revocado. Asimismo, se reitera que no podrán volver a ocupar ese cargo.

Cabe destacar que los requisitos cambian dependiendo de la Constitución Política de cada estado; sin embargo, estos son los generales:



Ser mexicano

Vivir los cinco años anteriores inmediatos a la elección en la entidad que se desea gobernar.

Tener al menos 30 años cumplidos.

Hay nueve gobernadoras en México|Twitter @m_ebrard/ @LaydaSansores/ @delfinagomeza

¿Cuántos años tiene que tener para ser gobernador?

De acuerdo con el Senado de la República, solo se podrá ser gobernador constitucional de algún estado al tener 30 años cumplidos el día de la elección o menos si así lo establece la Constitución Política de la entidad federativa.

¿Cuánto tiempo dura el cargo de un gobernador en México?

Al igual que la presidencia de la República, el cargo de gobernador tiene una duración de seis años.

¿Qué estados tienen elecciones en 2024?

Los estados que elegirán a su nuevo gobernador serán:



Chiapas, tras la salida de Rutilio Escandón de Morena.

Guanajuato

Jalisco de Enrique Alfaro de Movimiento Ciudadano.

Morelos, donde está Cuauhtémoc Blanco de Encuentro Social.

Puebla, gobernado por Salomón Céspedes de Morena, donde al menos Alejandro Armenta, presidente del Senado de la República, buscará el cargo.

Tabasco de Carlos Manuel Merino de Morena.

Veracruz, donde está Cuitláhuac García de Morena.

Yucatán, gobernada por Mauricio Vila del PAN.

Cabe recordar que las próximas elecciones 2024 se llevarán a cabo el domingo 2 de junio, a diferencia de otros años que se realizan en julio. Los próximos comicios son considerados como unos de los más grandes que se han llevado a cabo en el país, pues se elegirán más de 500 nuevos puestos.