¿Quién es Gustavo Petro, nuevo presidente de Colombia?

Gustavo Petro, de 62 años de edad y quien es economista de profesión, se convirtió en el nuevo presidente de Colombia e hizo historia al convertirse en el primer mandatario de izquierda que gobernará en un país que por años ha sido conservador y manejado por la derecha.

Durante su campaña, la cual tuvo gran aceptación TikTok, Gustavo Petro prometió profundos cambios económicos y sociales para erradicar la pobreza en el país, discurso con el que se ganó el voto de los colombianos.

El nuevo presidente de Colombia es conocido por sus apasionados discursos ante el Congreso contra la corrupción y los grupos paramilitares, a pesar de que él formó parte de uno en su juventud.

Hoy es dia de fiesta para el pueblo. Que festeje la primera victoria popular. Que tantos sufrimientos se amortiguen en la alegria que hoy inunda el corazon de la Patria.



Esta victoria para Dios y para el Pueblo y su historia. Hoy es el dia de las calles y las plazas. — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 19, 2022

¿Cuáles son las propuestas de Gustavo Petro?

Durante su campaña política Gustavo Petro compartió sus planes de cambiar el modelo económico, que incluyen subir los impuestos a los dueños de grandes extensiones de tierras improductivas y de alejar a Colombia de la dependencia económica del petróleo y del carbón para dar paso a energías limpias.

En una reciente manifestación llamó al carbón y al petróleo “venenos” y los comparó con la cocaína por su poder nocivo.

Gustavo Petro también prometió que la cuarta economía de América Latina será inclusiva, con un sistema de banca pública que garantice crédito a bajo costo a pequeños y medianos empresarios, además de un sistema gratuito y universal de acceso a la educación terciaria.

"El fraude se derrota inundando las urnas de votos por el cambio.", @petrogustavo pic.twitter.com/22OrQGZg1C — Resistencia en Colombia (@ColResistiendo) June 18, 2022

Un presidente con un pasado oscuro

La sombra del pasado persigue a Gustavo Petro, pues sus detractores le recuerdan a cada oportunidad su militancia en el grupo guerrillero M-19, que en 1985 asaltó el Palacio de Justicia en el centro de Bogotá, un ataque que dejó casi cien muertos.

Además, en ese mismo año fue arrestado por el ejército de Colombia en posesión de armas, por lo que estuvo en la cárcel 16 meses, al salir denunció torturas por parte de los militares.

Su elección en 2011 como alcalde de Bogotá, el segundo cargo más importante de Colombia después de la presidencia, se vio como una prueba de que la política era el camino a seguir por movimientos guerrilleros como las FARC, que finalmente se desmovilizaron en 2016 y formaron un partido político.

Su victoria podría asegurar la continuidad en la implementación del acuerdo de paz que puso fin a cinco décadas de conflicto armado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

