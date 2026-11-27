La detención de Jonathan “N”, alias “La Rana”, encendió las alertas de seguridad luego de que autoridades federales lo identificaran como presunto operador de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización criminal vinculada con diversos delitos.

El hombre fue capturado durante un operativo realizado en Ocotlán, Jalisco, donde participaron elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Marina (Semar).

De acuerdo con información del Gabinete de Seguridad de México, la captura fue resultado de trabajos de inteligencia e investigación que permitieron ejecutar órdenes de cateo en tres domicilios de la región.

¿Quién es Jonathan “N”, alias “La Rana”?

Jonathan “N”, conocido como “La Rana”, es señalado por las autoridades federales como presunto operador de una célula delictiva del CJNG que tendría presencia en la región de Ocotlán.

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, el grupo criminal al que presuntamente estaría vinculado es investigado por su posible participación en homicidios y actividades relacionadas con la venta de drogas.

Sin embargo, hasta el momento, las autoridades no han detallado públicamente cuál habría sido su participación específica en estos hechos, ni han proporcionado información adicional sobre su trayectoria dentro de la organización criminal.

¿De qué delitos investigan a “La Rana”?

Los cateos realizados en tres inmuebles forman parte de una investigación relacionada con distintos delitos federales.

Según el Gabinete de Seguridad, las indagatorias contemplan posibles actividades de:

Delincuencia organizada.

Delitos contra la salud.

Delitos en materia de hidrocarburos.

Acopio y tráfico de armas de fuego.

Armas, vehículos y dinero: esto aseguraron durante el operativo

Además de la captura de Jonathan “N”, alias “La Rana”, las autoridades reportaron el aseguramiento de diversos objetos y bienes durante los cateos realizados en los tres domicilios.

El inventario de lo decomisado incluye:

Dos armas de fuego.

Cartuchos.

Seis vehículos.

Un dron.

Una máquina contadora de dinero.

Dispositivos electrónicos.

Dinero en efectivo.

Los objetos quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con las investigaciones y determinar si tienen relación con las actividades delictivas bajo indagatoria.