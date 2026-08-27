¿Quién es Khalid Sheikh Mohammed? El presunto cerebro detrás del 11S que será juzgado 25 años después

El 11S es recordado en todo el mundo como uno de los días en que cambió la historia para siempre, pues dos avionetas se estrellaron contra las Torres Gemelas de Nueva York en un plan presuntamente ideado por Khalid Sheikh Mohammed.

Después de 25 años, se reveló la fecha del juicio contra tres presuntos involucrados en el atentado terrorista.

Juicio contra Khalid Sheikh Mohammed por el 11S

Un juez militar determinó que el juicio contra contra Khalid Sheikh Mohammed y otros tres acusados de idear el plan del atentado terrorista del 11 de septiembre de 2001 iniciará en 2028.

La fiscalía había solicitado que las audiencias comenzaran en enero de 2027, pero el magistrado consideró que ese plazo no era suficiente y otorgó alrededor de 18 meses adicionales para preparar el caso.

Los cuatro hombres enfrentan acusaciones relacionadas con los ataques terroristas que provocaron la muerte de cerca de 3 mil personas en Nueva York, Washington y Pensilvania.

¿Quién es Khalid Sheikh Mohammed?

Khalid Sheikh Mohammed es señalado por las autoridades estadounidenses como una de las principales figuras detrás de la planificación de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Fue detenido en Pakistán en 2003, dos años después de los ataques, durante una operación conjunta en la ciudad de Rawalpindi en la que participaron la CIA y los servicios de inteligencia paquistaníes.

Fue trasladado de manera secreta a instalaciones de la CIA fuera de Estados Unidos, y desde 2006, permanece recluido en la prisión de la base naval de Guantánamo, en Cuba.

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Un juez determinó que el juicio de Khalid Sheikh Mohammed, acusado de ser el autor de los atentados del 9/11, se relizará en junio de 2028 pic.twitter.com/xK0RT3Hcff — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 26, 2026

Khalid Sheikh Mohammed es ingeniero mecánico por la North Carolina A&T State University en 1986. Posteriormente se integró a Al Qaeda, la organización liderada por Osama bin Laden.

Aunque residió en Kuwait y no en Pakistán, habría estado al frente de las actividades de propaganda del grupo desde aproximadamente 1999.

También ha sido acusado de participar en algunos de los principales complots terroristas de las últimas décadas, entre los que se encuentran el atentado contra el World Trade Center en 1993, la Operación Bojinka, un ataque frustrado en 2002 contra la U.S. Bank Tower de Los Ángeles, los atentados de Bali, el intento fallido relacionado con el vuelo 63 de American Airlines, el complot del Milenio y el asesinato del periodista Daniel Pearl en Pakistán.

