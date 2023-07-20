“Desde abajo y desde siempre": La historia de Marko Cortés en el PAN

El dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Antonio Cortés Mendoza, comenzó muy joven en las filas del partido. Esta es la historia de cómo entró al blanquiazul y su camino para llegar a ser el presidente nacional.

¿Quién es Marko Cortés, dirigente nacional del PAN?

Originario de Zamora, Michoacán, Marko Cortés nació el 17 de octubre de 1977, estudió Contabilidad Pública en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Además, cuenta con diplomados en Mercadotecnia Política y de Gobierno por el ITAM.

Desde muy joven fue formado en el PAN, siendo dirigente de su estado desde 1998 y participó a nivel nacional desde 2001. Su primera participación política fue en la elección presidencial de Manuel Clouthier en 1988. Ha sido delegado electoral del CEN, Diputado Federal de la LIX Legislatura, Senador por Michoacán en las LX y LXI Legislaturas, precandidato a gobernador, candidato a alcalde de Morelia, Coordinador de los Diputados Federales de la LXIII Legislatura y Presidente de la Junta de Coordinación Política en Cámara de Diputados en 2017-2018.

En propias palabras de Cortés, ha sido "panista toda la vida", apoyando en las buenas y en las malas. El 12 de noviembre de 2018 fue electo como dirigente nacional del PAN, ganándole a Manuel Gómez Morín. En octubre de 2021, el consejo político del partido blanquiazul respaldó con 231 votos la reelección de Marko, hasta 2024.

Marko Cortés y el escándalo de Genaro García Luna

Probablemente, uno de los temas polémicos más sonados de Marko Cortés es el que tiene que ver con Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón. Pues en diversas ocasiones ha sido señalado de evadir los cuestionamientos referentes del expresidente, Genaro García y el impacto de las revelaciones para su partido.

Aunado a ello, el presidente nacional ha afirmado que García Luna "nunca fue militante" y que no tiene nada que ver con el PAN, ya que fue funcionario de un gobierno que tendrá que pagar por las cosas que hizo mal.

El reto para Marko Cortés será fortalecer a la oposición, Va por México, conformada por su partido, el PRD y el PRI rumbo a las elecciones 2024; pues el blanquiazul no ha ganado la presidencia en más de una década cuando Felipe Calderón dejó el poder en 2012.