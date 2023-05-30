¿Cuáles han sido los partidos políticos más importantes en la historia de México?

La historia de los partidos políticos en México se concibe a través de la democracia que rige al país, pues a través de esta han logrado consolidarse en distintos sectores del país, como la presidencia, puestos estatales, federales y también como gobernadores en otras entidades, pero ¿cómo se originaron los partidos políticos?

Actualmente, los ciudadanos constituyen el mayor jurado para los partidos políticos, pues su opinión responde a los intereses que tenga determinado candidato o candidata, y en este sentido, si es convincente y se acomoda a la ideología, la población le otorga el voto de manera democrática.

¿Cuáles son los partidos políticos más importantes en México?

Actualmente, hay siete partidos registrados ante el Instituto Nacional Electoral (INE), sin embargo, algunos tienen mayor presencia a nivel nacional y un peso histórico que es reconocido a nivel nacional, entre los partidos políticos más importantes de México están:



Partido Acción Nacional ( PAN ), actualmente presidido por Marko Antonio Cortés Mendoza.

), actualmente presidido por Marko Antonio Cortés Mendoza. Partido Revolucionario Institucional ( PRI ), lo preside Rafael Alejandro Moreno Cárdenas.

), lo preside Rafael Alejandro Moreno Cárdenas. Partido de la Revolución Democrática ( PRD ), al frente se encuentra José de Jesús Zambrano Grijalva.

), al frente se encuentra José de Jesús Zambrano Grijalva. Movimiento Regeneración Nacional (Morena), con Mario Martín Delgado Carrillo como presidente.

¿Cuál fue el primer partido político en México?

Históricamente, se tiene registro del primer partido político en México en 1871 a través de Sebastián Lerdo de Tejada, quien organizó el Partido Radical de Tabasco y el Partido Republicano Progresista, por esta razón se le considera el pionero de que abrió puerta a otros partidos, pues a partir del siglo XX otros comenzaron a hacerse presentes como el Liberal Constitucionalista, el Partido Laborista Mexicano y en 1919 el Partido Comunista Mexicano.

¿Cuál es el partido más antiguo de México?

¿Viejo conocido? De 1929 a 1938 se mantuvo activo el Partido Nacional Revolucionario (PNR), quien llegó para mantenerse hasta el día de hoy, pues desde 1946 es el Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien figuró durante 70 años en el poder hasta que perdió las elecciones presidenciales del 2000.

Esto lo ha llevado a ser el partido más antiguo de México, en sus filas han pasado personajes como Enrique Peña Nieto, Carlos Salinas de Gortari, Miguel de la Madrid Hurtado, Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverria, Adolfo Ruíz Cortines e incluso Manuel Ávila Camacho.