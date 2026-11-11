¿Quién es Pedro Hernández Calderón? El exfutbolista mexicano que jugó en equipos de la Liga MX y fue arrestado en Estados Unidos

Pedro Hernández Calderón pasó de jugar en canchas de la Liga MX a estar detenido en Estados Unidos.

El exfutbolista mexicano, quien durante años defendió la portería de varios equipos en México, hoy está en medio del escándolo tras ser arrestado por las autoridades norteamericanas. Pero, ¿quién es, cómo fue su paso por el fútbol nacional y de qué lo acusan?

¿Quién es Pedro Hernández Calderón?

Pedro Hernández Calderón es un exfutbolista mexicano que se desempeñó como guardameta profesional en el futbol mexicano.

Nació el 21 de junio de 1981 en Guadalajara, Jalisco, e hizo su carrera deportiva defendiendo la camiseta de varios equipos que estuvieron en primera división y divisiones inferiores.

Former Mexican soccer player charged in $5.4M international counterfeit watch trafficking schemehttps://t.co/GGh4xb22tC pic.twitter.com/oKh7oNOqvi — US Attorney SDTX (@USAO_SDTX) November 10, 2026

¿En qué equipos jugó Pedro Hernández?

Durante su etapa en la Primera División de México, Hernández Calderón disputó un total de 32 partidos oficiales.

Aunque en la mayoría de los torneos le tocó ser el portero suplente, formó parte de las plantillas del Atlas de Guadalajara, el Club Santos Laguna y el Club Necaxa.

En divisiones inferiores estuvo con los Delfines de Coatzacoalcos y el Irapuato.

¿Cuándo se retiró Pedro Hernández?

El exarquero tapatío le dijo adiós a las canchas como jugador en el año 2012. Aunque no se alejó por completo del deporte: tiempo después se integró al cuerpo técnico del Chiapas Fútbol Club, donde fue entrenador de porteros compartiendo su experiencia con los nuevos talentos.

🚨 Autoridades de Estados Unidos detienen a Pedro Hernández, exjugador del Atlas por presunto tráfico de relojes de lujo piratas.



El exfutbolista vendía piezas falsas como si fueran reales. pic.twitter.com/bFMtEabefx — Irving (@IrvingPineda) November 10, 2026

¿Por qué arrestaron al exfutbolista Pedro Hernández?

La vida del exfutbolista salió a relucir este noviembre de 2026. Las investigaciones señalan que presuntamente manejaba una empresa de importación y exportación para recibir relojes de lujo falsificados en Laredo, Texas, y enviarlos a compradores en México.

Autoridades rastrearon envíos entre junio de 2025 y octubre de 2026 que, de haber sido piezas auténticas, habrían sumado un valor de 5.4 millones de dólares.

Hoy permanece bajo custodia y podría enfrentar hasta 10 años en prisión federal más una multa de 2 millones de dólares.