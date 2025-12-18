¿Quién es Richard Hart? Británico que habla mal del bolillo y pan dulce en México
Se hizo viral una declaración del tiktoker Richard Hart, quien dijo que el bolillo está hecho de “pan feo” y que el pan dulce: “ni es pan; es pastel”.
Richard Hart, un panadero británico radicado en México, desató una gran polémica en redes sociales después de declarar que “en México no existe la cultura del pan". Recientemente, se viralizó un video en redes sociales en donde califica al bolillo como "pan feo" y al pan dulce como "ni pan, es pastel".
¿Quién es Richard Hart y por qué su polémico comentario?
Conforme a su biografía en Richard Hart Baker , el británico comenzó su carrera como chef, además de que trabajo diversos lugares de “alta cocina, desde Londres hasta California”.
De hecho, en la ciudad de San Francisco, en donde “se enamoró del pan de masa madre y desde entonces ha dedicado su vida a hornear el escurridizo pan perfecto”. Desde 2023, Hart se mudó a la Ciudad de México, con el objetivo genuino de “estar más cerca de sus hijos en California y para que su próxima panadería fuera aún mejor que la anterior”.
Además, Richard Hart es un youtuber y tiktoker británico, famoso por videos como "Comida mexicana vs. británica". Su declaración surgió en un reel sobre desayunos, donde prueba bolillo y pan dulce de panaderías locales: "El bolillo es pan feo, seco y sin sabor", dijo, según transcripción del video original.
Mientras que al pan dulce mexicano, con raíces en la época colonial, además de influencias francesas (según el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH), lo tildó de "pastel disfrazado".
¡Escándalo Viral! Británico Richard Hart dice que en México "no hay cultura del pan" y llama "feo" al bolillo
Richard Hart, panadero británico con canal de reseñas gastronómicas seguido por más de medio millón de usuarios, comparte desde 2022 sus experiencias en México. Según su perfil verificado y entrevistas en medios extranjeros, critica con humor, lo que ve como falta de "pan de calidad europea", contrastando con la tradición inglesa de panes artesanales.
El video de Richard Hart, conocido en TikTok como @richardhartbleeding, acumula millones de vistas en TikTok, según datos de la plataforma al 18 de diciembre de 2025, y ha dividido opiniones que van desde el enojo, las risas y hasta el orgullo nacional.
¿Tiene razón? La "cultura del pan" mexicana al microscopio
México presume dos mil panaderías tradicionales, con el bolillo como ícono desde el siglo XVI, introducido por españoles y adaptado localmente, según datos del Sistema de Información Cultural de la Secretaría de Cultura.
El pan dulce, con más de 50 variedades como conchas y polvorones, genera miles de millones de pesos anuales, según el censo económico del INEGI 2024. Expertos como la chef Betty Vázquez, defienden al pan mexicano: "Es herencia viva, no 'feo', sino auténtico".
La polémica resalta el choque cultural, y es que Richard Hart extraña la corteza crujiente europea, pero ignora que México consume más de 500 gramos de pan per cápita al día, según datos de la FAO al 2023). Usuarios en redes sociales han respondido con memes y defensas: "#BolilloEsRei" trends en “X”, antes Twitter. ¿El bolillo es "pan feo" o un tesoro mexicano? ¡Cuéntanos sobre tu panadería favorita y si Hart te hizo reír o enojar!
