Rusia se blinda tras amenaza de Prigozhin, líder del grupo Wagner

Distintos vehículos militares vistos en el centro de Moscú durante las primeras horas del sábado 24 de junio mientras se intensificaba la seguridad en los edificios gubernamentales, las instalaciones de transporte y otros sitios clave en la capital de Rusia, según la agencia estatal de noticias TASS. Horas antes, las autoridades de Rusia habían acusado a Yevgeny Prigozhin, jefe del grupo Wagner, de organizar un motín armado.

El blindaje sucede luego de que Prigozhin y el grupo Wagner cruzaron la frontera con Ucrania a primeras horas del sábado; el grupo militar ya se encuentran en la ciudad rusa de Rostov, según señaló Prigozhin en una audio publicado en Telegram. El jefe del grupo Wagner también señaló que estaban listos para ir "hasta el final" contra el ejército ruso y que que él y sus hombres destruirían a cualquiera que se interpusiera en su camino.

La enemistad de Rusia con Prigozhin inicó luego de que el líder del grupo Wagner alegó, sin proporcionar pruebas, que el liderazgo militar rusos había matado a por los menos 2,000 combatientes en un ataque aéreo y prometió castigarlos. El enfrentamiento, parece la mayor crisis interna que ha enfrentado el presidente Vladimir Putin desde que ordenó la invasión a gran escala de Ucrania.

El Comité Nacional Antiterrorista de Moscú declaró que, a raíz de las declaraciones de Prigozhin, el Servicio Federal de Seguridad (FSB) había "iniciado una causa penal basada en llamamientos a una rebelión armada", informó la agencia estatal de noticias RIA Novosti.

🔴 #AHORA | Tiroteo entre fuerzas leales a Moscú y tropas del Grupo Wagner en una locación desconocida en Rostov del Don, Rusia - Extraoficial. pic.twitter.com/ynBcab3uvC — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) June 24, 2023

Grupo Wagner en Rostov

Vehículos militares acordonaron varias calles en el centro de Rostov-On-Don poco después de que el jefe del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, anunció su llegada. En redes sociales se reportaron intercambio de balas entre los militares leales a Rusia y el grupo Wagner.

En su mensaje en Telegram, Prigozhin sostuvo que "El ministro de Defensa llegó especialmente a Rostov para llevar a cabo una operación de destrucción de la EMP (empresa militar privada) Wagner".

Un video no verificado publicado en el canal de Telegram "Razgruzka Wagner" (chaleco de combate de Wagner) mostraba una escena en un bosque con pequeños incendios y con árboles parecían haber sido rotos. Llevaba la leyenda: "Hubo un ataque con misiles contra los campamentos de la EMP Wagner. Muchas víctimas. Según testigos presenciales, el ataque fue lanzado desde la retaguardia, es decir, lo lanzaron militares del Ministerio de Defensa ruso".

