Yusra Mardini, la nadadora olímpica de Siria que salvó a 18 personas

La historia de la nadadora olímpica de Siria, Yusra Mardini, llamó la atención en Tokyo 2020, luego de que se diera a conocer que la atleta logró salvar a por lo menos 20 personas.

Todo se remonta a 2011, cuando en Siria, un proyectil destruyó el techo de la piscina que Yusra Mardini tenía en la casa de la familia y una bomba terminó de destruir su hogar, por lo que emprendió la huida.

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Con 17 años, Yusra Mardini y su hermana Sarah huyeron de Siria a través del Mar Egeo a bordo de una embarcación con al menos 20 personas más; sin embargo, a mitad del mar, la balsa se detuvo debido al peso de los tripulantes y la mayoría de los refugiados no sabía nadar.

La joven nadadora olímpica contó a medios internacionales que junto con su hermana empujaron el bote con los refugiados de Siria, el cual tardó, al menos tres horas, en tocar tierra en Grecia.

Habría sido vergonzoso si la gente en nuestro bote se hubiera ahogado. Había gente que no sabía nadar. No iba a quedarme sentada y a quejarme de que me iba a ahogar. Si me iba a ahogar, al menos lo haría habiéndome sentido orgullosa de mí y de mi hermana. Con una mano sujetaba la cuerda que estaba atada al bote, mientras que nadaba con la otra y los pies.

Yusra Mardini es una atleta olímpica que terminó en el tercer lugar de su hit y aunque no ganó medalla, ella salvo en 2015 a 20 refugiados sirios de ahogarse en el mar, empujando a nado una balsa que se hundía hasta llegar a tierra firme, una hazaña heroica de una gran mujer pic.twitter.com/Q4xnv9AUEm — KATRINA M (@Katrina0108M) July 27, 2021

Nadadora olímpica, Yusra Mardini, llega a Lebos en Grecia

Yursa Mardini relató que tras horas de nadar junto con su hermana lograron llegar a salvo junto con las 20 personas que iban a bordo de la embarcación.

La decisión de empujar un barco con 20 personas no solo le salvó la vida, sino que le permitió jugar en dos Juegos Olímpicos, Río de Janeiro y Tokyo 2020.

La nadadora olímpica de Siria contó que al llegar a la isla de Lesbos, en Grecia, pudo trasladarse a Berlín en 2015 en donde encontró un campo de refugiados.

Yusra swam for three hours in the sea to push a sinking boat to safety.



Now, she swims for every refugee in the world. You are an inspiration to us all @YusraMardini.



Watch her compete in #Tokyo2020. pic.twitter.com/xRIit6bWwQ — UNHCR, the UN Refugee Agency (@Refugees) July 24, 2021

Yursa Mardini explicó que un intérprete de Egipto la contactó con un club de natación, en donde hizo una prueba, y al ver su habilidad en la alberca, la invitaron a los entrenamientos.

Las habilidades de la nadadora olímpica le permitieron formar parte del Equipo Olímpico de Atletas Refugiados con los que llegó a Río en 2016 con otros 10 atletas de Siria y en Tokyo 2020 la delegación creció a 29 atletas, quienes participaron en diversas categorías.

Aunque la nadadora olímpica no logró obtener una medalla en la prueba de 100 metros mariposa, ya que quedó en el tercer lugar de su hit eliminatorio, con un tiempo de una hora seis minutos, cinco segundos detrás de la ganadora, Yursa Mardini ganó la admiración de sus compañeros atletas y de la comunidad internacional.

When Olympian and UNHCR Goodwill Ambassador @YusraMardini swam at the #Tokyo2020 Games, she swam for every refugee in the world.



Yusra, you are an inspiration to us all. We're so proud of you. pic.twitter.com/RSvrDsEiwq — UNHCR, the UN Refugee Agency (@Refugees) July 27, 2021

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