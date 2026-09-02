“Quién se come la versión de que el huachicol fiscal es solo de dos hermanos”

La Fiscalía General de la República (FGR) no debe limitarse a presentar responsables individuales, es necesario llegar hasta el último eslabón de una estructura sobre el huachicol fiscal, de comprobarse, habría requerido conocimiento dentro del propio Estado.

La opinión de Alejandro Villalvazo

“Eso: que la Fiscalía General de la República explique qué sabe de cómo se construyó esa red de huachicol fiscal.

A ver, quién en su sano juicio se come la versión de que ese negocio sucio, oscuro, moreno es de dos hermanos, funcionarios de medio pelo de la Secretaría de Marina.

Seamos claros: no se mueven millones de litros de combustible ilegal, no se manipulan aduanas, no se colocan funcionarios y no se construye una red de protección desde el mismísimo Estado sin que muchas personas sepan, permitan, firmen o se hagan ‘los tíos lolos’ o el tío Rafael Ojeda.

¿Qué supo el jefe de todos? Andrés Manuel López Obrador, ese que siempre ‘cucó’ con la cantaleta de que ‘no hay negocio de corrupción sin que esté enterado el presidente de la república’.

Más preguntas para la Fiscalía General de la República: ¿quién operó, pero también quién protegió? ¿quién se enteró? ¿quién se calló? ¿qué pitos tocan en el mayor escándalo de corrupción en la historia de México, Andy, el junior, el Pimpipe y su tío político Adán Augusto?

¿Quién conoció los nombres? ¿quién tuvo información en sus manos y en su escritorio? ¿quién permitió que todo funcionara? ¿solo fueron los hermanos Fernando y Manuel Farías Laguna?

Vuelvo al principio, si no hay nada que esconder, que abran todo: nombres, cargos, empresas, cuentas y complicidades... tope donde palenque tope”.