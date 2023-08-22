¿Qué políticos internacionales han sido asesinados en los últimos años?

En los últimos años han sido varios los presidentes y políticos que han sido asesinados alrededor del mundo; además, muchos otros fueron blancos de atentados, dejando al descubierto la inseguridad que se vive en casi todos los países.

Incluso en Japón, país que tiene bajos índices de criminalidad, pero donde hace unos meses ocurrió el asesinato de un político a plena luz del día y frente a decenas de personas, durante un acto de campaña.

¿Qué es el magnicidio?

Magnicidio es el término utilizado para el asesinato de cualquier persona que tiene un rango alto de poder, como presidentes, líderes religiosos, políticos importantes, etc.

Asesinatos de políticos

Entre los casos más recientes, se encuentra el de Fernando Villavicencio, candidato presidencial de Ecuador, quien fue asesinado a balazos el 9 de agosto, cuando terminaba un acto de campaña. El magnicidio ocurrió a unos días de las elecciones en el país.

Otro asesinato reciente fue el del exprimer ministro de Japón, Sinzo Abe, a quien mataron el 8 de julio de 2022 al recibir dos disparos cuando ofrecía un discurso durante un acto electoral.

⛓️ En Ecuador, dieron prisión preventiva a seis sospechosos de haber estado involucrados en el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio.



Reporta @danielaobregons en @PrimeraLineaAM pic.twitter.com/vUCkN45KD7 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 11, 2023

También en Japón, pero en diciembre de 1960, Inejiro Asanuma, líder del Partido Socialista, fue apuñalado con una espada durante un mitin en Tokio.

Jovenel Moise, era el presidente de Haití asesinado el 7 de julio de 2021. En la madrugada, un grupo de hombres entraron a su casa en Puerto Príncipe y dispararon contra el presidente.

Oro político asesinado fue Luis Donaldo Colosio, candidato a la presidencia de México, quien fue baleada el 23 de marzo de 1994, en Lomas Taurinas, Tijuana, a donde llegó para encabezar un evento de proselitismo.

Uno de los magnicidios más recordados y conocidos a nivel mundial, fue el del presidente John F. Kennedy, el 22 de noviembre de 1963, cuando le dispararon al transitar por las calles de Estados Unidos en una limusina al lado de su esposa.

John Kennedy, senador y hermano del expresidente estadounidense, también fue asesinado. El hecho ocurrió el 5 de junio de 1968, después de ganar las elecciones primarias que lo posicionaban como candidato presidencial.