¿Quiénes son “Los Rusos” y dónde operan? El brazo armado ligado al Cártel de Sinaloa

Después de las recientes alertas de seguridad emitidas por Estados Unidos hacia Mexicali, Baja California, Sur, México, el nombre de una célula criminal resonó. Se trata de "Los Rusos", un grupo criminal señalado por las autoridades de ser el brazo armado de la facción de Ismael "El Mayo" Zambada dentro del Cártel de Sinaloa.

Esto es lo que se sabe de la célula criminal.

🚨La captura en #Acapulco de Luis alias "El Choco" reveló la fuerza con la que "Los Rusos" operan en la zona turística.



Como jefe de plaza, imponía control en Caleta, Caletilla y el fraccionamiento Las Playas, manejando extorsiones y vigilancia criminal.



Aunque su arresto… pic.twitter.com/tjKKJ8AUO8 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 25, 2026

¿Quiénes son "Los Rusos"?

Las autoridades en materia de seguridad identifican a "Los Rusos" como un brazo principal de la facción "La Mayiza".

Aunque su origen y mayor fuerza operativa está en el noroeste de la República Mexicana, Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua, Durango, investigaciones recientes confirman que el grupo criminal extendió sus actividades hacia la zona sur del país, teniendo presencia detectada en municipios de Guerrero como Acapulco.

¿Quién es "El Ruso", líder de "Los Rusos"?

La estructura está bajo el mando de Juan José Ponce Félix, conocido como "El Ruso", un objetivo prioritario para el gobierno estadounidense.

La Agencia Antidrogas, DEA, y el Departamento de Estado de los Estados Unidos ofrecen una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que les permita capturarlo, enfrentando cargos facilite en California por delincuencia organizada, tráfico de drogas, lavado de dinero y toma de rehenes.

¿Dónde operan mayormente "Los Rusos"?

El centro de operaciones de "Los Rusos" está Mexicali, Baja California, así como en zonas de Sonora y la frontera con Estados Unidos.

En este territorio, la célula tiene una confrontación directa contra la facción de "Los Chapitos", provocando hechos de violencia por el control de las rutas de tráfico.

Security Alert: August 25 Threat in Mexicali



Location: Mexicali, Baja California



Event: Due to threat information, U.S. government activities in, and travel to, Mexicali have been suspended on August 25. We are alerting U.S. citizens of this potential threat.



Actions to Take:… pic.twitter.com/OaWyCTssvZ — U.S. Consulate Tijuana (@ConsuladoUSATJ) August 25, 2026

Estados Unidos emite alerta en Mexicali

Ante reportes de amenazas que no se especificaron, el Gobierno de Estados Unidos emitió un aviso para suspender viajes y actividades de su personal en Mexicali a partir del 25 de agosto.

En el comunicado, las autoridades estadounidenses recomendaron a sus ciudadanos evitar edificios gubernamentales en el territorio de Baja California, mantenerse atentos y buscar refugio en caso de algún incidente.

¿Qué dijo México sobre la alerta de Estados Unidos?

Tras la difusión del aviso de Estados Unidos, el Gabinete de Seguridad de México aclaró que no cuenta con elementos que confirmen un riesgo para la población local.

Comentaron que van a reforzar patrullajes en puntos estratégicos de Mexicali y pidieron a la población mantenerse informados por canales oficiales.