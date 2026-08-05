De “El Chilango” a César Gastélum: Estos son los 10 influencers asesinados por la guerra entre “Los Chapitos” y “La Mayiza”

Este martes 4 de agosto asesinaron a balazos al influencer y creador de contenido, César Gastélum, en Culiacán, Sinaloa. Con ello, el Gabinete de Seguridad contabilizó 10 influencers asesinados desde que comenzó la guerra entre "Los Chapitos" y "La Mayiza".

Ellos son todos lo que han sufrido las consecuencias de la guerra entre el narco en México.

¿Por qué comenzó la guerra entre "Los Chapitos" y "La Mayiza"?

La guerra entre las dos facciones que se separaron del Cártel de Sinaloa comenzó a principios de septiembre del 2024, luego de la detención en Estados Unidos de Ismael "El Mayo" Zambada y Joaquín Guzmán López. El detonante fue que la captura de "El Mayo" se dio como una "trampa" por parte de la familia de "El Chapo" Guzmán.

El enfrentamiento entre ambos grupos delictivos desencadenó una crisis de inseguridad, no solo en Sinaloa sino en todo el país, dejando como saldo víctimas colaterales, enfrentamientos, secuestros y ataques directos.

Varios creadores de contenido han sido blanco de ataques por presumir lujos, tener alguna relación con los criminales o incluso hasta mencionar el nombre de alguno de ellos.

📹Así fueron los ÚLTIMOS momentos de César Gastélum; transmitía EN VIVO afuera de un restaurante en Tres Ríos.📍https://t.co/iblV3rXxlC — TV Azteca Sinaloa (@AztecaSinaloa) August 5, 2026

Asesinan a César Gastélum, ¿quién fue?

El influencer de 22 años fue asesinado durante una transmisión en vivo por sujetos armados.

Un día después, el Gabinete de Seguridad informó que se investigan sus publicaciones en redes, en las cuales presuntamente hacía alusión o mostraba apoyo a "La Mayiza", facción encabezada por Ismael Zambada Sicairos, alias "El Mayito Flaco".

Estos son los 10 influencers asesinados

1. José Carlos, "El Chilango", 19 de octubre de 2024:

Asesinado por un grupo armado mientras vendía dulces con una carriola en la zona de Isla Musala, Culiacán.

En sus videos de TikTok solía usar el emoji de rebanada de pizza, asociado a "Los Chapitos", y llegó a colaborar con el creador Markitos Toys.

2. Jesús Miguel Vivanco, "El Jasper", hallado el 25 de noviembre de 2024:

Reportado como desaparecido el 21 de noviembre y localizado sin vida por su familia en un camino entre Quilá y Costa Rica, Sinaloa, con huellas de tortura e impactos de bala.

Conocido por mostrar un estilo de vida ostentoso. Se investigaron sus presuntos nexos con "Los Chapitos".

3. Leobardo Aispuro Soto, "El Gordo Peruci", 9 de diciembre de 2024:

Asesinado a balazos al sur de Culiacán, en la colonia 21 de Marzo.

Popular en YouTube y TikTok por realizar dinámicas donde regalaba dinero y artículos a la gente en las calles.

4. Justin Paul, "El Pinky", 10 de enero de 2025:

Su cuerpo fue localizado atado de pies y manos con impactos de bala sobre el libramiento "La Costerita", al sur de Culiacán.

Joven de 22 años que formaba parte del canal de bromas "Los Plebes de Barrancos".

5. Adalberto Peña, "El Tata", 23 de enero de 2025:

Atacado a tiros por un grupo armado al salir de un gimnasio en el estacionamiento de Plaza Vancouver, al norte de Culiacán.

Creador de contenido fitness.

🚨 La violencia desbordada en Sinaloa y no hay quien ponga orden.



El influencer César Gastélum, fue asesinado la noche de este martes, cuando realizaba una transmisión en vivo en un restaurante de pollo frito que se localiza en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, en #Culiacán,… pic.twitter.com/Z80F5nFEp4 — Irving (@IrvingPineda) August 5, 2026

6. Víctor Manuel, "El Brasileño", hallado el 26 de marzo de 2025:

Privado de la libertad el 22 de marzo en la colonia Lázaro Cárdenas y localizado sin vida cinco días después en la colonia Antonio Toledo Corro de Culiacán.

Mecánico de motocicletas y creador de contenido en TikTok.

7. Gail Castro, 28 de marzo de 2025:

Asesinado a balazos en un ataque directo hecho por sicarios dentro de un restaurante en Ensenada, Baja California.

Identificado públicamente por ser hermano del influencer sinaloense Markitos Toys.

8. Camilo Ochoa, 16 de agosto de 2025:

Asesinado en su casa, ubicada en Temixco, Morelos, luego de que sujeto armado entrara.

Exconvicto y creador de contenido conocido por hacer entrevistas abiertas sobre su antigua relación con capos del Cártel de Sinaloa.

9. Gerardo Moya, "El Jerry", 16 de noviembre de 2025:

Asesinado a balazos junto a otra persona a los 25 años de edad en Culiacán.

Creador de contenido activo en Sinaloa.

10. César Gastélum, 4 de agosto de 2026:

Ejecutado mientras transmitía en vivo en Culiacán, convirtiéndose en el décimo influencer asesinado en este guerra del narco.