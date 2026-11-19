Las redes sociales se han llenado de fotos al estilo Grand Theft Auto VI (GTA 6), una tendencia creada con herramientas de Inteligencia Artificial que permite a los fans verse similar a los protagonistas de Vice City.

Te compartimos los pasos para crear tu foto, así como el prompt perfecto para unirte al trend.

Paso a paso: ¿Cómo crear tu foto al estilo GTA 6 en ChatGPT?

¡No te quedes sin la tuya! La foto al estilo GTA 6 puedes crearla gratis con ChatGPT, ya sea desde tu teléfono celular o sitio web oficial. Te compartimos el paso a paso para obtenerla fácil y rápido.

Entra a ChatGPT; puedes hacerlo0 desde la computadora o celular.

Ingresa el prompt perfecto para que la Ia pueda crear la imagen ; recuerda ser específico y descriptivo con los detalles que quieres.

para que la pueda ; recuerda ser específico y descriptivo con los detalles que quieres. Una vez que la foto este lista podrás descargarla y compartirla en redes sociales.

Toma en cuenta que ChatGPT puede tomarse algunos minutos para crear la imagen, por ello, si necesitas realizar alguna otra tarea con IA, puedes hacerlo en otra ventana.

El prompt perfecto para crear tu foto al estilo GTA

Este es el prompt para pedirle crear tu foto GTA 6 con ayuda de ChatGPT. Recuerda que puedes pedirle todos los cambios que quieras.

“Usa mi foto como referencia principal. Transforma a la personas en personajes ilustrados para una pantalla de carga cinematográfica de un videojuego de mundo abierto, inspirada en la estética de GTA VI. Conserva sus rasgos reconocibles, tono de piel, peinado, expresión, ropa y pose. Reinterpreta el lugar de la foto sin perder sus elementos identificables. Aplica contornos definidos, texturas pictóricas detalladas, iluminación dramática y colores vibrantes. Compón una imagen vertical 4:5 con los personajes en primer plano y el entorno visible. Añade un título destacado «GRAND THEFT AUTO VI» en la parte superior derecha y, abajo, «LOADING...» con una barra de progreso rosa y violeta. Inserta la fotografía original en un pequeño recuadro inferior derecho, con borde blanco y sombra, sin tapar los rostros. Evita personas adicionales, manos deformadas y texto ilegible. Resultado nítido y de calidad promocional; concepto fan-made, no oficial.”

Consejos para obtener mejores resultados al crear una foto en ChatGPT