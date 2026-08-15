Notas
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Intentó planear el asesinato de su exnovia con ayuda de ChatGPT, pero OpenAI lo delató ante el FBI
Un hombre intentó utilizar ChatGPT para planear el asesinato de su exnovia, pero OpenAI, la empresa desarrolladora, lo acusó y terminó tras las rejas.
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¿Qué piensa la IA de ti? Así puedes pedirle ChatGPT que te describa en una sola palabra; pasos para hacerlo
En redes sociales se ha viralizado un nuevo trend en el que se le pide a ChatGPT describir la personalidad de los usuarios en una sola palabra, pero ¿cómo lo hago?
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¿Buscas departamento en CDMX? Así puedes usar la IA para encontrar un nuevo hogar este 2026; conoce el prompt
La Inteligencia Artificial se ha convertido en una herramienta clave para millones de usuarios, quienes la utilizan para la búsqueda de un departamento en CDMX.
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¡Bonito homenaje! Así puedes crear una foto junto a tu mamá fallecida con IA de ChatGPT en Día de las Madres
La inteligencia artificial cambiará la forma en que recordamos a quienes amamos: con enste PROMPT podrás crearte una foto con tu mamá fallecida en IA de ChatGPT.
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¡Adiós al Photoshop! Así funciona 'ChatGPT Image 2.0', la nueva herramienta que edita tus imágenes con solo pedírselo
La herramienta ‘ChatGPT Image 2.0' es considerada como una de las tecnologías más avanzadas en el mundo de la Inteligencia Artificial a mediados del 2026.
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¿Qué pasó con Sam Altman? Ataque contra casa del CEO de OpenAI en California
Un ataque con bomba Molotov se registró en contra de la lujosa casa de Sam Altman, CEO de OpenAI, la compañía creadora de ChatGPT; esto de sabe.