AMLO no asistirá a la Cumbre de las Américas; no invitaron a todos

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó en la mañanera de hoy 6 de junio de 2022 que no asistirá a la Cumbre de las Américas porque no fueron invitados todos los países de la región

“Acerca de la Cumbre ya poderle informar al pueblo de México que no voy asistir a la Cumbre en mi representación, en mi gobierno, Marcelo Ebrard”, dijo el presidente de México en la conferencia de prensa en Palacio Nacional.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ confirma que NO asistirá a la Cumbre de las Américas agendada para esta semana en Estados Unidos pic.twitter.com/1P7OHLIF8e — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 6, 2022

El presidente López Obrador lamentó que no se haya invitado a todos los países de la región y reiteró que es tiempo de cambiar con la política que se ha venido imponiendo desde hace siglos.

“No voy a la Cumbre porque no se invita a todos los países de América y yo creo en la necesidad de cambiar la política que se ha venido imponiendo desde hace siglos, la exclusión, el querer dominar sin razón alguna, el no respetar la soberanía de todos y no puede haber Cumbre de las Américas si no participan todos los países del continente Americano”.

El jefe del Ejecutivo reiteró que tiene buena relación con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y admitió que hay muchas presiones del Partido Republicano y sobre todo de algunos dirigentes que tienen que ver con la comunidad cubana en Florida.

Sería el colmo que nosotros asistimos a una cumbre en ese contexto, eso es contrario a la política exterior de México, lamentó mucho no poderme encontrar con el presidente Biden, porque lo considero un hombre bueno, pero está sometido a fuertes presiones de los republicanos extremistas y de los dirigentes de la comunidad cubana.

AMLO anuncia que visitará a Biden en julio

El presidente López Obrador adelantó que prevé reunirse en la Casa Blanca con Biden en julio próximo, dependiendo de la agenda del mandatario estadounidense y ante su próxima ausencia en la Cumbre de las Américas.

“Le mande a decir al presidente Biden que lo voy a visitar, en julio voy a ir a verlo a la Casa Blanca y quiero tratar con él el tema de la integración de toda América, porque mi planteamiento es que así como se creó la Comunidad Europea y luego pasó a ser Unión Europea, así necesitamos hacerlo en América”, dijo AMLO.