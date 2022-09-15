R. Kelly: culpable de 6 cargos en juicio por abuso sexual en Chicago

El cantante de R&B, R. Kelly, fue declarado culpable el miércoles 14 de septiembre de múltiples cargos de pornografía infantil y atraer a niñas menores de edad para tener relaciones sexuales con él. Sin embargo, el jurado lo declaró no culpable de obstruir un caso estatal de 2008 que terminó con su absolución.

En su último juicio, R. Kelly, cuyo nombre completo es Robert Sylvester Kelly, fue declarado culpable de seis de 13 cargos por un jurado, dijeron los fiscales. Tres son cargos por pornografía infantil, tres más por incitar a menores a tener relaciones sexuales, pero fue absuelto de otros siete cargos que incluían obstrucción de la justicia y conspiración para recibir pornografía infantil.

Durante el juicio de cinco semanas, varias mujeres subieron al estrado y dijeron al jurado que R. Kelly abusó sexualmente de ellas cuando eran menores. El jurado también vio un video que capta un abuso sexual de R. Kelly a su ahijada, quien testificó que el abuso comenzó en la década de 1990, cuando ella era una adolescente.

En Chicago, una condena por un solo cargo de pornografía infantil conlleva una sentencia mínima obligatoria de 10 años.

El veredicto del jurado en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Chicago se produjo después de que los miembros del jurado deliberaran por 11 horas durante dos días.

🚨 #AlertaADN



Jurado de Chicago encuentra culpable al cantante R. Kelly por varios cargos de abuso sexual contra menores ⬇️ pic.twitter.com/Q0sKVhEzbe — adn40 (@adn40) September 14, 2022

Condenas de R. Kelly

R. Kelly se encuentra entre las personas más destacadas condenadas por mala conducta sexual durante el movimiento #MeToo contra el acoso y el abuso sexual en los últimos años.

R. Kelly y sus dos coacusados, Milton "June" Brown y Derrel McDavid, fueron absueltos de los cargos de conspiración para recibir pornografía infantil. Kelly y McDavid también fueron absueltos de los cargos de conspiración para obstruir la justicia en un caso anterior.

Los hombres fueron acusados de intentar sobornar y amenazar a testigos en el caso de Illinois de 2008 en el que Kelly fue declarado inocente de 14 cargos de pornografía infantil.

En junio, R. Kelly fue sentenciado a 30 años de prisión por su condena en un tribunal federal de Nueva York por cargos de extorsión y prostitución. Ese juicio amplificó las acusaciones que habían perseguido al cantante del éxito ganador del Grammy "I Believe I Can Fly" durante dos décadas.

R. Kelly también enfrenta varios cargos estatales en Illinois y Minnesota.