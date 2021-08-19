Mujer califica a R. Kelly como depredador sexual, durante su juicio
Una mujer calificó a R. Kelly como un depredador sexual durante el juicio contra el cantante, quien es acusado de abuso sexual a menores de edad.
El cantante R. Kelly fue calificado por una mujer como un “depredador sexual” en su declaración en una corte federal en Brooklyn, Estados Unidos, durante el juicio del cantante de R&B, señalado por seis cargos por abuso sexual a menores de edad.
Jerhonda Pace es una de las seis mujeres de las que R. Kelly abusó sexualmente cuando tenía apenas 16 años de edad y la cual le exigía que le llamara “papito”, además la obligaba pedir permiso para ir al baño y la asfixió hasta desmayarse.
La fiscal María Cruz Meléndez dijo que el músico utilizaba amenazas, manipulaciones, mentiras, abusos físicos y su fama para dominar a sus víctimas y abusar sexualmente de ellas y filmarlas en los encuentros sexuales.
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Durante dos décadas, R. Kelly habría reclutado jóvenes menores de edad ofreciéndoles conocerlo y ser sus seguidoras, para después convencerlas de hacer lo que el cantante quisiera con ellas.
Jerhonda Pace, con ahora 28 años de edad, dijo que R.Kelly la obligó a tatuarse en su pecho su nombre y aseguró que conocía su edad verdadera; sin embargo, él le pedía que dijera que tenía 19 y no 16 años.
R. Kelly acusado de abuso sexual a menores de edad
R. Kelly, tres veces ganador del Grammy y cuyas canciones incluyen "I Believe I Can Fly" y "Bump N' Grind", se ha declarado inocente de los nueve cargos de la acusación, que también incluyen sobornos y extorsión.
En 2008, el músico enfrentó su primer juicio por pornografía infantil; sin embargo, fue absuelto de los cargos, lo que le permitió continuar con su carrera que acumula más de 75 millones de discos vendidos y tres veces ganador del Grammy.
Pero la vida de R. Kelly volvió al escándalo cuando en 2017 distintas mujeres dieron a conocer que abusó sexualmente de ellas; finalmente dos años después un documental llamado “Sobreviviendo a R. Kelly” mostró a las víctimas, lo que preparó todo para un nuevo juicio.
El músico de 54 años ha negado los cargos que lo podrían llevar a prisión entre 10 años y cadena perpetua.
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