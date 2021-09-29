Hombre despierta con un murciélago en su cuello y muere de rabia en Illinois

El Departamento de Salud Pública de Illinois, Estados Unidos, confirmó la muerte por rabia de un hombre un mes después de haber sido infectado por un murciélago que fue encontrado en su cuarto.

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En un comunicado el Departamento de Salud Pública destacó que es la primera vez desde 1954 que se registra una muerte por rabia en el estado.

El hombre, que tenía 80 años de edad, se despertó con un murciélago en su cuello en su casa del condado de Lake, Illinois y después se rehusó a recibir tratamiento, tras confirmarse que el murciélago había dado positivo por rabia.

Qué síntomas reportó el hombre tras ser mordido por el murciélago

El Departamento de Salud Pública indicó que casi un mes después del hallazgo del murciélago en el cuarto, el hombre comenzó a sufrir dolor de cuello, dolor de cabeza, entumecimiento en los dedos, dificultad para controlar los brazos y dificultad para hablar.

El virus de la rabia infecta el sistema nervioso central y, en última instancia, causa enfermedades en el cerebro y la muerte. Sin tratamiento preventivo, la rabia suele ser mortal.

La rabia se transmite a través del contacto directo con un animal infectado, incluso a través de la saliva o el tejido del cerebro y del sistema nervioso, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.

En Estados Unidos los casos de rabia humana son raros y solo se informan de uno a tres cada año y se estima que 60 mil estadounidenses reciben cada año el tratamiento de vacunación posterior a la exposición.

“La rabia tiene la tasa de mortalidad más alta de todas las enfermedades. Sin embargo, existe un tratamiento que salva la vida de las personas que buscan atención rápidamente después de haber estado expuestas a un animal con rabia. Si cree que pudo haber estado expuesto a la rabia, busque atención médica de inmediato y siga las recomendaciones de los proveedores de atención médica y los funcionarios de salud pública", dijo la doctora Ngozi Ezike, directora del Departamento de Salud Pública de Illinois.

Encuentran colonia de murciélagos en la casa del hombre que murió de rabia

En el estado de Illinois los murciélagos son las especies más comúnmente identificadas con rabia. Los expertos en vida silvestre encontraron una colonia de murciélagos en el hogar del hombre que murió.

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