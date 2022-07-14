Rafael Márquez de nuevo a Barcelona, será técnico del Barça Athletic

A través de un comunicado difundido en redes sociales, el club blaugrana hizo oficial el regreso de Rafael Márquez quien se suma "nuevamente" a las filas del Barcelona FC, aunque en esta ocasión será para dirigir al Barça Athletic.

"El Barcelona y Rafael Márquez han llegado a un acuerdo para su incorporación como entrenador del Barça Atlètic en las próximas dos temporadas, hasta el 30 de junio de 2024", se puede leer en el mensaje publicado en redes sociales.

El Club Barcelona FC hizo oficial el regreso del "Jalisciense", quien ahora será el Director Técnico del Barça Athletic. Rafael Márquez firmó un contrato por dos años con el "equipo B" del club blaugrana.

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🤩 @RafaMarquezMX, nou entrenador del Barça Atlètic



👏 Rafa Márquez, nuevo entrenador del Barça Atlétic #BentornatRafa 💙❤️ pic.twitter.com/t7tL3u1DVZ — Barça Atlètic (@FCBarcelonaB) July 14, 2022

Rafa Márquez regresa al Barcelona, será técnico del "equipo B"

El comunicado del club blaugrana agrega que: "El mexicano vivirá su segunda etapa en el Club, después de haber sido jugador del primer equipo durante siete temporadas, de 2003 a 2010".

El Barcelona FC también señaló que la llegada de Rafael Márquez al Barça Athletic se dará el día de mañana (viernes 15 de julio de 2022), cuando realizará las pruebas médicas y que al día siguiente dirigirá su primer entrenamiento con el Barça Atlètic.

"La nueva etapa de Márquez como técnico del Barça Atlètic arrancará este mismo viernes 15 de julio con las pruebas médicas, y el sábado 16 dirigirá el primer entrenamiento de la pretemporada", publicó el club.

❗ ¡@RafaMarquezMX es el nuevo entrenador del Barça Atlètic!



✍ Firma por dos temporadas, hasta 2024

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Rafael Márquez en el Barcelona FC

Durante su paso por el Club Barcelona FC, "El Káiser" Rafael Márquez, logró conquistar cuatro títulos de La Liga Española, además de tres de la Supercopa de España y uno más de la Copa del Rey.

Entre sus otros logros, el "jalisciense" se coronó con el Barcelona FC en un par de ocasiones en la Champions League y logró una Supercopa de Europa, además de otro título en el Mundial de Clubes.

Cabe señalar que la filial Barcelona FC, cambió de nombre para esta temporada dejó atrás el nombre de "Barcelona B" y retomó su el nombre de Barça Atlètic.