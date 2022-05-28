Real Madrid gana su título 14 en la Champions League

El Real Madrid alzó una vez más la Copa de la Champions League al derrotar al Liverpool con gol del brasileño Vinicius Junior y gracias a una extraordinaria actuiación del arquero Thibaut Courtois. Con este triunfo, el equipo consiguió su título 14.

El partido de la Final entre el Real Madrid y el Liverpool comenzó 36 minutos después de lo pactado, debido a problemas en la entrada con los aficionados.

El Liverpool dominó al Real Madrid desde el inicio de la primera parte y el conjunto de Jürgen Norbert Klopp estuvo muy cerca de irse con la ventaja al descanso.

¡El momento en que el Real Madrid levanta el trofeo! 🏆



La afición madridista tiene una fiesta en el Santiago Bernabéu tras ganar la Champions League 🥳 ⚽️#ChampionsLeague pic.twitter.com/88JzmgBhj4 — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) May 28, 2022

El Liverpool tuvo tres oportunidades de abrir el marcador en el encuentro de la Champions League. La primera al minuto 16, cuando Mohamed Salah irrumpió en el área donde recibó un pase y disparó contra la portería del Real Madrid, pero el portero belga, Thibaut Courtois atajó la jugada.

Poco después, Sadio Mané se quitó con facilidad la defensa del equipo merengue y se colocó en buena posición frente la portería, pero nuevamente Courtois intervino en el momento adecuado.

Al minuto 34, Mohamed Salah se eleva por encima de los defensores y conectó con un cabezazo al centro de la meta, pero un atento Thibaut Courtois se estiró y logró detener lo que pudo ser el primer gol del Liverpool.

El ataque del Real Madrid no tenía ninguna llegada al área del equipo inglés pero Karim Benzema recibió un gran pase dentro del área y luego de una serie de rebotes le cayó de nuevo el balón al francés que la metió a portería, pero el VAR lo anuló por fuera de lugar.

¡El Santiago Bernabéu explota! 🔥



Así celebró la afición del Real Madrid su título 14 de la Champions League 🏆#ChampionsLeague pic.twitter.com/Wa847hsq63 — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) May 28, 2022

Real Madrid anota y gana en la final de la Champions League

En la segunda parte, nuevamente el Liverpool dominó al Real Madrid, pero al minuto 59 la situación cambió. Vinicius Junior remató dentro del área un centro de Valverde para poner el 1-0 a favor del conjunto merengue.

Jürgen Klopp metió al portugués Diogo Jota en lugar del colombiano Luis Díaz para poner mayor presión en el ataque del Liverpool.

Sin embargo, la estrategia no funcionó, el árbitro Clement Turpin pitó el final del encuentro y el Real Madrid se convirtió en el campeón de la Champions League, con lo que consiguió su título 14.